Una notizia davvero succulenta per chiunque attende EMUI 11 sul suo smartphone Huawei. I device interessati al nuovo aggiornamento annunciato nella giornata di ieri 10 settembre, in un futuro non molto remoto, avranno una possibilità del tutto nuova. Potranno in effetti toccare con mano, quasi in anteprima, il sistema operativo Harmony OS del produttore. Sempre che lo vogliano, questo è chiaro.

La notizia ha natura ufficiale ed è stata condivisa per prima attraverso Android Authority. Proprio in concomitanza con la HDC 2020 ossia la conferenza annuale Huawei per gli sviluppatori, è stato chiarito come chi accederà ora ad EMUI 11 potrà anche effettuare il salto ad Harmony OS in un momento successivo. In pratica dall’universo Android, l’utente “volontario” sarebbe traghettato verso un’esperienza del tutto nuova rappresentata dal sistema operativo nuovo di zecca del produttore asiatico.

La lista degli smartphone Huawei compatibili con EMUI 11 dovrebbe dunque combaciare con quella dei device che potrebbero sperimentare Harmony OS in tempi non così lontani. Si è parlato di probabile arrivo dell’OS sui device già nel 2021 ma la tempistica in se andrà di certo confermata con il tempo.

In pratica sarebbero tutte le ultime serie Huawei a beneficiare del grosso cambiamento software. Non mancherà EMUI 11 e a questo punto neanche Harmony OS sui Huawei P40, sui Mate 30, i non più recentissimi Mate 20 e ancora i Mate X e Xs e qualche dispositivo della serie Nova 7 e 6.

Come già preannunciato, l’eventuale passaggio ad Harmony OS non sarà per nulla obbligatorio. Piuttosto saranno i singoli utenti a scegliere se mantenere l’esperienza Android o provare comunque la nuova fatica software del produttore. Non è chiaro se sarà possibile magari effettuare solo una sorta di test e semmai sarà concesso anche un downgrade alla soluzione tradizionale Google. I dettagli della corposa novità potrebbero in realtà essere resi noti in un secondo momento.