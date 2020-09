Parte oggi 11 settembre il nuovo volantino Unieuro con gli sconti di settembre. Le promozioni dureranno fino al prossimo 24 settembre e riguardano un gran numero di smartphone di diversa fascia. In particolar modo, il focus attuale può essere mantenuto sul Samsung Galaxy S20 Plus (che si merita anche la copertina proprio dell’attuale volantino) ma anche su tutta la serie Huawei P40.

Come preannunciato, l’offerta per il Samsung Galaxy S20 Plus del volantino Unieuro non può certo passare inosservata e per questo viene messa in risalto tra le promozioni in partenza oggi. Il prezzo di listino dell’ammiraglia del 2029 è oramai un lontanissimo ricordo. Proprio per ottenere il top di gamma ora bastano solo 729 euro, per un sconto effettivo pari al 28%.

Come accennato in apertura articolo, il volantino Unieuro ora in vigore mette in promozione anche tutta la serie Huawei P40 lanciata nella scorsa primavera. Partendo dai modelli più costosi, per il Huawei P40 Pro bisognerà spendere ora 899,90 euro e non più 1049,90 euro. La soluzione rateale per lo stesso device prevede 10 mensilità da 89,90 euro. Il fratello e collega Huawei P40 poi è proposto a 649,90 euro e non più a 799 euro. Anche in questo secondo caso l’acquisto potrà essere rateizzato in 10 mensilità da 64,90 euro.

Sempre della serie Huawei P40, vanno considerati anche i modelli meno accessoriati ma che costituiscono pure un’ottima soluzione hardware ossia il P40 Lite 4G e 5G. Il primo dei due esemplari e il più economico di tutti ed è ora disponibile con il volantino Unieuro a 229 euro e non più al suo valore iniziale di listino di 299 euro. L’esemplare 5G dotato dunque di supporto alla rete ultra-veloce pure può essere acquistato in sconto. Per comprarlo basteranno ora 329 euro e non più 399 euro. Si potrà optare anche per un pagamento in 10 rate da 32,90 euro da distribuire in altrettante mensilità.