Christopher Landon, il regista di Auguri Per La Tua Morte, sta per portare sul grande schermo un’altra storia folle. Online è appena apparso il trailer ufficiale di Freaky, che ha conquistato anche Stephen King. Sembrerebbe che ci siano tutti gli ingredienti che Landon ha già utilizzato nei precedenti horror comedy.

Il trailer anticipa che si tratterà di un lungometraggio horror ricco di scene ironiche. A prestare il volto ai protagonisti troveremo Vince Vaughn (attore che è apparso in diversi film di successo, tra cui Into The Wild e Zoolander) e Kathryn Newton (The Society). Gli altri membri del cast sono Celeste O’Connor, Misha Osherovich, Uriah Shelton, Alan Ruck, Katie Finneran e Dana Drori.

Il regista ha qui deciso di trattare la tematica dello “scambio dei corpi”. La pellicola racconta la storia di Millie Kessler, una ragazza che viene presa di mira dai bulli della propria scuola. Un giorno, The Butcher, un serial killer, decide di ucciderla. Durante l’omicidio, i due si scambiano i corpi. La ragazza dovrà riuscire a ripristinare la situazione entro 24 ore. Nel frattempo, il serial killer trova nuove vittime mentre si trova nel corpo di Millie.

Poco dopo la pubblicazione del filmato, Stephen King, il re dell’horror, ha riportato su Twitter il suo pare:

Basandomi sul trailer di Freaky, Vince Vaughn dovrà essere candidato agli Academy Award. È semplicemente fantastico!

L’autore di It è quindi rimasto particolarmente colpito dal progetto, tanto da ipotizzare che Vince Vaughn possa ottenere una candidatura agli Oscar. Freaky arriverà al cinema il prossimo 13 novembre.