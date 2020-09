Il nuovo singolo di Roby Facchinetti è Fammi Volare. Il brano farà parte dell’album live che rilascerà il 25 settembre prossimo e che conterrà anche Rinascerò, Rinascerai, composta per supportare la città di Bergamo, duramente colpita dal Coronavirus.

L’inedito porta la firma di Stefano D’Orazio, così com’è accaduto con Rinascerò, Rinascerai, insieme ad altri due inediti che si aggiungono al disco live di prossima uscita. Al disco si aggiungerà il romanzo Katy Per Sempre, che sarà rilasciato il 22 settembre prossimo.

I brani inediti sono nati durante la quarantena, quando l’artista ha deciso che era il caso di far parlare la musica. Rinascerò, Rinascerai è stata concepita per supportare l’emergenza sanitaria ancora in corso. Il ricavato del brano è infatti devoluto all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in prima linea nella lotta al Covid-19.

In questi mesi che sono seguiti alla quarantena, Roby Facchinetti ha deciso di tornare sul palco con una serie di concerti che sono stati organizzati nel rispetto della normativa anti-Covid. La necessità di tornare sul palco si è fatta sentire sin dai mesi del lockdown, che per l’ex Pooh sono stati particolarmente difficili.

Al termine dell’esperienza con i Pooh, Roby Facchinetti aveva deciso di intraprendere un nuovo percorso artistico con Riccardo Fogli. I due sono approdati anche sul palco del Festival di Sanremo con il brano Il Segreto Del Tempo, scritto da Pacifico. La collaborazione artistica è anche sfociata in un album, Insieme, nel quale sono contenuti i successi da solisti di entrambi gli artisti e qualche inedito, tra cui i singoli che hanno pensato per le radio.

Dopo l’esperienza a due voci, i due artisti hanno continuato con le loro carriere da solisti. Riccardo Fogli è tornato ai suoi tour, ora fermi a causa dell’emergenza Coronavirus. Roby Facchinetti ha invece ripreso a suonare con la sua band, con il tour che ha concepito nel rispetto delle normative anti-Covid.

