Se fosse possibile stampare attraverso la propria voce? Alexa Print lo consente! Stiamo parlando dell’ennesima funzionalità messa a disposizione dall’assistente digitale dell’azienda di commercio elettronico statunitense. Come riportato da ‘techcrunch.com‘, da questo momento sarà possibile chiedere ad Amazon Alexa di stampare su un dato numero di stampanti fra quelle che solitamente si trovano già in commercio, prodotte dai più famosi OEM. Alexa Print è attiva su tutti i device Echo di seconda generazione, e funge sulle stampanti IPP di Brother, HP, Epson e Canon.

Avete qualche dubbio sulla compatibilità della vostra stampante con Alexa Print? Tutto quanto dovrete fare per scoprire se è supportata è chiederlo ad Amazon Alexa attraverso il comando ‘Alexa, cerca la mia stampante‘. Amazon, che sappiamo non lasciare mai nulla al caso, ci ha tenuto a fare le cose in grande stile, imbastendo collaborazioni importanti con Allrecipes, Los Angeles Times, JumpStar Academy (tra gli altri), che consentiranno di effettuare la stampa di puzzle, ricette, eserciziari per bambini e pagine da colorare, come pure, se lo desideraste, un cruciverba per tenervi impegnati. Alexa Print può essere abilitata con i comandi vocali (nel modo in cui vi abbiamo sopra spiegato), oppure anche attraverso la funzione ‘Aggiungi dispositivo > Stampante‘.

Peraltro, l’assistente digitale riceverà i dati relativo ai livelli residui di inchiostro o toner, restituendovi un promemoria su quando sarà arrivato il momento di sostituirli ed offrendovi il 10% di sconto sugli ordini effettuati su Amazon attraverso tale modalità. Non si può proprio chiedere di più all’azienda di commercio elettronico statunitense, che si sta veramente facendo in quattro per migliorare la vita dei propri clienti. Siete d’accordo con noi, oppure magari pensate manchi ancora qualcosa di importante? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.