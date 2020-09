Sta prendendo piede e si sta diffondendo a macchia d’olio una nuova bufala riguardante Facebook, alla luce di una catena che ci parla di Selene Delgado Lopez. Chi è? Stiamo parlando di una ragazza che esiste e che ha chiari origini “latine”, ma che inconsapevolmente si ritrova al centro di una fake news che sta facendo discutere tanto. Questo, perché come avvenuto coi genitori di Marty di Ritorno al Futuro poche settimane fa, c’è chi crede a tutto quello che legge.

Chi è Selene Delgado Lopez? La nuova bufala su Facebook

Sostanzialmente, la bufala di oggi 11 settembre ci invita a cercare su Facebook una persona precisa, tale Selene Delgado Lopez. La tesi complottista, che mette nel mirino proprio il social network di Zuckerberg con alcune sue politiche, vorrebbe dimostrarci alcuni vincoli imposti dalla piattaforma. In questo caso, ad esempio, il fatto di ritrovarsi questo profilo come amico, senza avere la possibilità di rimuoverla, con tutto quello che ne consegue anche in termini di privacy.

Il mistero, in realtà, non è tale, in quanto il suddetto profilo di Selene Delgado Lopez ha impostazioni tali che non ci consentono di chiederle l’amicizia. E di conseguenza non troviamo neppure quello che in teoria consentirebbe di rimuoverla. Dunque, nessuna forzatura da parte di Facebook con profili fake in grado di mettere in discussione la nostra sicurezza.

Ancora, ci sono speculazioni sul fatto che la donna sia scomparsa 30 anni fa e che la sua immagine rappresenti addirittura un fantasma. Insomma, come sempre avviene in questi casi si vola con la fantasia, ma la realtà dei fatto su Selene Delgado Lopez è più banale di quanto si possa immaginare. Staremo a vedere se la catena continuerà a circolare anche nelle prossime settimane qui in Italia. Anche voi avete visto questa cosa?