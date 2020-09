Il film Netflix Cuties – Mignonnes il titolo originale – continua a far parlare di sé, ma non per i motivi sperati. A circa un mese dalla pubblicazione di un poster promozionale in cui le giovani protagoniste erano ritratte in pose ritenute troppo esplicite e fuori luogo, attorno all’hashtag #CancelNetflix sono tornate ad agglomerarsi le proteste del web. È stata anzitutto una parte della critica a dirsi contrariata per la rappresentazione sessualizzata dei bambini nel film francese – disponibile sulla piattaforma dal 9 settembre – ma in breve lo sdegno è diventato il sentimento predominante su Twitter e altre piattaforme social.

La spinta polemica del #CancelNetflix si è incanalata rapidamente in una petizione su Change.org, che al momento ha raccolto poco più di 600.00 firme. Ho fatto una ricerca dei contenuti che sfruttano i bambini e creano atmosfere inquietanti e mi sono resa conto che molti film e serie tv su Netflix hanno approcci inappropriati, un po’ come Cuties […] Dato che Netflix ha deciso di ignorare la petizione e i desideri dei suoi abbonati, credo che dovremmo agire insieme e disdire i nostri abbonamenti! […] Da Cuties a Big Mouth ad altri film che deridono le religioni e sfruttano i bambini, [sono molti i contenuti per cui] Netflix non è più il servizio di streaming aperto alle famiglie che credevo che fosse, è il commento dell’organizzatrice.

Al momento non è arrivata alcuna risposta ufficiale da parte di Netflix, che già ad agosto si è scusata per aver pubblicato un poster inopportuno. Siamo profondamente dispiaciuti di aver utilizzato un poster inappropriato per promuovere Mignonnes/Cuties, riportava Variety. Non è stato giusto, né rappresentava adeguatamente questo film francese presentato al Sundance. Abbiamo aggiornato le immagini e la descrizione.

La forza sdegnata del #CancelNetflix è alimentata perlopiù da una serie di organizzazioni e testate statunitensi conservatrici, convinte che il proliferare di contenuti di questo tipo sia sintomo di un più generale degrado dei valori. Netflix è a suo agio nel proporre contenuti del enere. Molte persone la difenderanno. La nostra cultura è in questo stato, si legge in un tweet di Mary Margaret Olhan, giornalista del Daily Caller.

Netflix is comfortable with this. Plenty of people will defend it. This is where our culture is at. pic.twitter.com/UlqEmXALmd — Mary Margaret Olohan (@MaryMargOlohan) September 10, 2020

Sulla stessa linea il comunicato del Parents Television Council, una sorta di lobby conservatrice che, dopo aver visto il film, ha criticato le coreografie altamente sessualizzate del giovane cast, il suo linguaggio volgare e gli abiti succinti. Netflix, rimuovendo il poster offensivo e sostituendolo con uno più innocente, potrebbe aver peggiorato le cose e indotto a credere che Cuties non sia altro che una dolce storia di crescita, è il commento della direttrice Melissa Henson, riportato da Variety. Nonostante il film affronti un argomento importante – che in altre circostanze avremmo anche potuto lodare – il modo in cui lo fa è problematico. Questo film avrebbe potuto dare una seria strigliata a quella cultura pop che sessualizza i bambini e li priva della loro innocenza, conclude.

Le critiche che si accumulano da settimane arrivano però anche da singoli utenti, anch’essi convinti che la sessualizzazione degli adolescenti nel film Cuties/Mignonnes sia un clamoroso passo falso. Su Netflix c’è un film intitolato Cuties in cui degli undicenni fanno twerking. Alcune recensioni dicono che è un “commento” della sessualizzazione dei bambini, ma […] considerate che la protagonista ha davvero 11 anni. Sia nel film che nella vita reale, scrive un utente. Io sono una sostenitrice delle arti. Voglio che le star di Cuties raggiungano ogni stella del cielo. Detto questo, non posso essere d’accordo con una rappresentazione così eccessivamente sessualizzata dei bambini, scrive qualcun altro. E sono in migliaia a condividerne l’approccio.

I am supportive of the arts.



I want the stars of @netflix #cuties to reach for every star in the sky. 🌟



That being said, I can not support allowing children to be portrayed in a way that is overly sexualized. pic.twitter.com/QsrqSxSwXw — Eliza (@elizableu) August 20, 2020