Vengono segnalati non meno di 22 problemi importanti, in termini di sicurezza, risulti da Huawei attraverso il nuovo aggiornamento di settembre 2020. In ritardo rispetto ai suoi competitor, infatti, il produttore asiatico ha diramato il bollettino ufficiale del suo nuovo pacchetto software. Questione, quella che vi sto riportando questo venerdì, diversa e parallela rispetto ad un altro progetto software molto delicato per il pubblico. Mi riferisco in questo caso alla questione EMUI 11 e al rilascio delle prime beta, di cui vi ho parlato nella giornata di ieri.

Le più importanti informazioni sull’aggiornamento di settembre 2020 per Huawei e Honor

Un contributo informativo approfondito sull’aggiornamento di settembre 2020 dedicato ad un elevato numero di device Huawei e Honor ci arriva direttamente da Huawei Update. A detta della fonte, come accennato ad inizio articolo, ci saranno non meno di 22 vulnerabilità critiche o con priorità elevata che verranno archiviate una volta installato il pacchetto software in questione. Già questo dovrebbe darci le motivazioni necessarie per procedere con il download appena arriverà la notifica via OTA.

Detto questo, occorre ragionare anche sui prodotti praticamente certi di ricevere il firmware in questione. La lista aggiornata di smartphone che possono ottenere patch mensili ora include i vari Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, P30 Pro, P30, Mate 30, Huawei Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G, Mate 20 X, Mate 20 X 5G, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 RS e Huawei Mate Xs. Non dimentichiamoci poi degli smartphone Honor, come Honor 30, Honor 30 Pro, Honor View 30, Honor View 30 Pro, Honor 20, Honor 20 Pro e Honor View 20.

Questo non vuol dire che la lista riportata oggi 11 settembre sia definitiva? Possibile, infatti, che all’elenco si possano aggiungere anche device di Huawei e Honor che sulla carta debbano ricevere aggiornamenti su base trimestrale. Cosa ne pensate a tal proposito?