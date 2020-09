Non sono poche le segnalazioni di chi ravvisa problemi piuttosto importanti con i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, in relazione ad un disturbo di rigonfiamento della batteria, tale da provocare il sollevamento della cover posteriore. Come riportato da ‘androidpolice.com‘, le testimonianze di quelli rimasti coinvolti in simili episodi assicurano che i propri Google Pixel 3 e Pixel 3 XL non abbiano in precedenza subito urti o cadute tali da giustificare il rigonfiamento della batteria, di cui si sarebbero accorti, impiegando una cover protettiva, solo rimuovendo la custodia (altri ancora si sarebbero resi conto del problema quando la ricarica wireless ha smesso di funzionare).

Non ci sono, almeno per adesso, evidenze sulla causa alla base del disturbo relativo al rigonfiamento della batteria ravvisato a bordo di alcuni Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, fenomeno che tuttavia sembra possa essere accelerato dall’utilizzo di un Pixel Stand i di un altro alimentatore wireless (aspetti entrambi capaci di determinare un surriscaldamento dell’unità energetica). Non è possibile aggiungere altro a riguardo, restando in attesa che il colosso di Mountain View faccia il punto della situazione attraverso il rilascio di dichiarazioni ufficiali sul problema del rigonfiamento della batteria che alcuni possessori di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL avrebbero riscontrato (nel frattempo pare che Big G stia provvedendo alla sostituzione delle unità danneggiate).







Se dovesse succedere anche a voi di notare uno strano rigonfiamento della batteria del vostro Google Pixel 3 o Pixel 3 XL fareste meglio a smettere di utilizzarlo in attesa di capire di cosa esattamente si tratti, o comunque sarebbe opportuno fare uso sempre e solo di accessori originali, riducendo contestualmente l’intensità di impiego del dispositivo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.