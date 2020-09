In tempi di lockdown, per moltissimi di noi Zoom si è rivelato un compagno assai fidato. Sì perché, costretti in casa spesso da soli senza la possibilità di vedere familiari, amici e affetti più in generale, l’applicazione per le videochiamate chi ha permesso di sentirci un po’ più vicini. Seppur solo attraverso uno schermo e quei party video a cui qualcuno tra voi avrà sicuramente partecipato soprattutto durante il picco di Coronavirus qui in Italia.

E se è vero che la questione privacy è giocoforza fondamentale per i servizi che offrono ai clienti delle videochiamate, allo stesso modo non dovrebbe stupire che i vertici di Zoom siano sempre più impegnati per garantire ai propri utenti il massimo della sicurezza. Non a caso, dopo aver esteso la crittografia end-to-end a tutti gli utenti – compresi quindi quelli gratuiti -, il servizio compie un ulteriore passo per rassicurare tutti gli i suoi fruitori. Si tratta in particolare del supporto all’autenticazione a due fattori, già utilizzata da diverse app e dalla maggior parte dei social network – senza dimenticare fenomeni videoludici come Fortnite di Epic Games.

L’autenticazione a due fattori 2FA ha ovviamente un funzionamento specifico, che richiede in un primo momento l’inserimento della propria ID con relativa password associata. Fatto ciò è necessario inserire un codice di verifica ricevuto via SMS (o chiamata) o tramite app di autenticazione che supporta il protocollo TOTP, come ad esempio possono fare Google Authenticator o Microsoft Authenticator. Come possiamo fare allora ad attivare l’autentificazione a due fattori anche su Zoom per rendere più sicuro l’accesso al nostro profilo? I passaggi sono piuttosto semplici, ovvero:

Accedere alla Dashboard di Zoom

Nel menu di navigazione fare clic su Avanzate > Sicurezza

Abilitare l’opzione Accedi con autenticazione a due fattori

Selezionare una delle opzioni disponibili per abilitare la 2FA

Cliccare su Salva

Compiuti tutti i passaggi correttamente avrete attivato l’autentificazione a due fattori per il vostro account su Zoom.