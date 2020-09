Bisogna farsi trovare pronti ed informati oggi 11 settembre, a proposito della nuova iniziativa che consentirà agli utenti di ricevere un buono regalo Amazon pari a 12 euro. Considerando l’enorme mole di truffe che girano, soprattutto tramite SMS e messaggi diffusi con app specifiche, è importante partire dal presupposto che la promozione di questo venerdì sia autentica. Dopo quella che vi abbiamo riportato qualche mese fa, dunque, analizziamo l’ultima trovata dello store per chi intende procedere con un nuovo acquisto.

Come si ottiene il buono regalo Amazon di 12 euro da oggi 11 settembre

Ci sono alcuni dettagli che dobbiamo prendere in esame con grande attenzione stamane, nel caso in cui si desideri ricevere effettivamente il buono regalo Amazon di 12 euro. In primo luogo, dovete collegarvi all’apposita pagina dove si può avviare la procedura. Il requisito fondamentale, in questa circostanza, si riferisce al fatto che siate in possesso di una carta di credito VISA. Molto popolari e diffuse in Italia, quindi è probabile che la questione interessi anche molti nostri lettori.

Dovrete a questo punto andare sul tasto “ricarica ora” e scegliere come importo non meno di 100 euro. Questa, infatti, è la cifra minima che consentirà da oggi di ricevere un ulteriore credito di 12 euro rispetto a quello ricaricato. Ovviamente, è necessario accedere con le proprie credenziali all’account Amazon, oltre ad aver associato una carta di credito al profilo che appartenga al circuito VISA. Come nel caso delle PostePay.

A questo punto, ricordate di impostare come pagamento preferito proprio quello che si rivolge alla carta di credito. Una volta completata la procedura, troverete ulteriori 12 euro sul vostro credito spendibile nello store, oltre a quello che avete caricato. Davvero niente male la promozione che consente l’erogazione di un buono regalo Amazon oggi 11 settembre. Non trovate anche voi? Fateci sapere che ne pensate.