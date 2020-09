Sono tanti – anzi, tantissimi – gli esperti di settore mobile che si dicono sicuri che Apple sia al lavoro su un iPhone pieghevole, pronta a seguire le orme di alcuni dei suoi competitor già presenti in un mercato che si sta rivelando sempre meno di nicchia. E di conseguenza sempre più appetibile per gli investitori e per gli stessi acquirenti. Se è vero che Samsung sta tentando animi e portafogli dei potenziali clienti con l’incredibilmente accattivante Galaxy Z Fold 2 – già richiestissimo! – e Microsoft sta facendo lo stesso con il suo Surface Duo, allo stesso modo il colosso di Cupertino dovrebbe essere impegnato non solo sulla imminente presentazione di iPhone 12 e di tutte le sue varianti, ma anche nel progettare il suo debutto nel campo degli smartphone foldable.

Con i rumor su un possibile iPhone pieghevole ad essersi rincorsi sul web per mesi in passato, e dopo una breve pausa di assoluto silenzio, oggi 11 settembre 2020 si torna a parlare per l’appunto di questa affascinante possibilità. In particolare, è il noto leaker conosciuto con il nickname Ice Universe a riportare in auge il tema tra social e rete più in generale, andando a comunicare che Apple avrebbe appena ordinato i primi display da Samsung.

Come si legge in un post pubblicato su Weibo – poi ripreso sulle pagine del portale TechRadar -, Ice Universe sostiene che “Apple ha chiesto a Samsung Display di fornire un ampio campione di schermi pieghevoli per i suoi nuovi smartphone”. La compagnia di Seul avrebbe poi accettato l’ordine della “rivale”, garantendo una fornitura per la durata complessiva di un anno. Per quanto riguarda il periodo di debutto nei negozi, per lo stesso leaker sarebbe ragionevole pensare ad una commercializzazione fissata per la fine del 2021. Voi sareste interessati all’eventuale acquisto di un iPhone pieghevole? Ditecelo nella sezione commenti poco più in basso.