All That You Can’t Leave Behind degli U2 compie 20 anni e torna nei negozi in un’edizione multiformato, con la bonus track The Ground Beneath Her Feet.

In occasione del per il 20° anniversario dalla pubblicazione dell’album All That You Can’t Leave Behind degli U2, il lavoro torna in vendita rimasterizzato e con contenuti aggiuntivi.

Le 12 canzoni della tracklist originale di All That You Can’t Leave Behind degli U2 sono state rimasterizzate per l’occasione ma sarà disponibile anche un cofanetto Super Deluxe con 51 tracce.



Il tutto sarà disponibile dal prossimo 30 ottobre, data di pubblicazione dell’album, 20 anni fa. All That You Can’t Leave Behind infatti, uscì proprio il 30 ottobre, nel 2000.

Per festeggiare l’anniversario è prevista anche la pubblicazione di una versione acustica di Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of.

All That You Can’t Leave Behind è il decimo album in studio degli U2; includeva 11 tracce tra le quali i singoli di successo Beautiful Day, Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of, Elevation e Walk On.

L’album è stato prodotto da Daniel Lanois e Brian Eno e registrato a Dublino e in Francia; è arrivato al #1 delle classifiche in 32 paesi del mondo. All That You Can’t Leave Behind ha vinto 7 Grammy Awards.

All That You Can’t Leave Behind sarà disponibile in versione Standard, Deluxe e Super Deluxe su CD, Vinile e in Digitale dal 30 ottobre.

Contenuti del cofanetto Super Deluxe

Il cofanetto Super Deluxe includerà un libro di 32 pagine realizzato da Anton Corbijn, 32 bonus track e out-take delle sessioni di registrazione del disco, 19 brani live registrati al Fleet Center di Boston e molto altro. Qui sotto il dettaglio:

– un libro con copertina rigida di 32 pagine dell’amico e collaboratore di lunga data Anton Corbijn, contenente molte immagini inedite della band accompagnate da annotazioni autografe di Anton, oltre ad un poster double-side;

– 39 bonus track fra cui alcune B-side rimasterizzate (Summer Rain, Always, Big Girls Are Best, Don’t Take Your Guns To Town);

– out-take dalle sessioni di registrazione dell’album (Levitate, Love You Like Mad, Flower Child), così come il brano Stateless, parte della colonna sonora del film The Million Dollar Hotel; oltre ad una versione acustica di Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of;

– 19 brani live del giugno 2001, registrati al Fleet Center di Boston, Massachusetts. Il set include 7 canzoni dall’album All That You Can’t Leave Behind.

– una raccolta di 11 remix fra cui 4 versioni inedite recentemente scoperte negli archivi della band: Walk On (Wyclef Jean Remix), New York (Carnegie’s Deli Mix), New York (Superman Kicks Ativan Mix) e When I Look At The World (Picante Remix).

Tracklist All That You Can’t Leave Behind: