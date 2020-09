Grande novità in arrivo per Vanessa Incontrada. L’attrice spagnola, forte del successo delle repliche di Non Dirlo al Mio Capo 2, passa dalla Rai a Mediaset con una nuova fiction. Per la Incontrada, amata dal suo pubblico, è l’occasione del riscatto dopo il flop di Come una madre, che sulla rete ammiraglia non ha ottenuto il riscontro sperato.

La notizia è stata svelata durante la presentazione dei palinsesti della Mediaset. In realtà, non si tratta di una vera e propria sorpresa, dato che l’attrice era già tornata su Canale5 con Amici e questa estate l’abbiamo vista protagonista nelle repliche di Zelig. Insomma, sembra proprio che l’azienda milanese abbia voluto cogliere la palla al balzo e approfittare del periodo libero di Vanessa per offrirle un nuovo progetto. Quale sia la fiction, non è ancora dato sapere. I dettagli, infatti, sono ancora top secret.

Una cosa è certa: con il ritorno di Vanessa Incontrada, Mediaset punta a riportare in auge Canale5, che negli anni passati ha sfornato delle vere galline d’oro – basti pensare al successo delle fiction I Cesaroni ed Elisa di Rivombrosa, curiosamente riproposti in replica da questa estate. Per la conduttrice spagnola, invece, potrebbe essere la giusta occasione per mostrarsi in altre vesti sul piccolo schermo; dopo aver interpretato il ruolo di vedova e madre single ammaliata dall’avvocato Lino Guanciale in Non Dirlo al Mio Capo su Rai1, Vanessa aspirerà a indossare a interpretare un nuovo personaggio, diverso dai suoi standard?

I fan che sperano ancora in una terza stagione sulla rete ammiraglia dovranno quindi fare un passo indietro e arrendersi alla possibilità che non si realizzi. Per vedere invece la Incontrada su Mediaset, bisognerà aspettare un bel po’. Stando a quanto riporta il sito di Davide Maggio, il debutto della sua nuova fiction è previsto solo nel 2021: solo allora scopriremo qualcosa in più.

Di recente, Vanessa Incontrada ha deliziato il pubblico sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 77, mentre è stata sommersa da diverse critiche per la sua foto insieme a Pedro Alonso, uno dei protagonisti della serie Netflix La Casa di Carta.