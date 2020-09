Dove si trova il negozio dei Rolling Stones a Londra e cosa vende? La notizia è di oggi: il famoso gruppo di Mick Jagger ha aperto un flagship store a Londra, a Carnaby Street, in pieno Soho.

Il negozio è stato chiamato RS No. 9 Carnaby ed è il primo flagship store dei Rolling Stones nel mondo, probabilmente il primo di una serie di negozi che la band intende inaugurare nell’immediato futuro.

RS No. 9 Carnaby si propone come un vero e proprio punto di riferimento per tutti i fan della band guidata da Mick Jagger e vende oggetti a tema Rolling Stones, il cui marchio appare su tutto ciò che è presente in negozio.

Perché aprire un negozio proprio durante una pandemia? A questa domanda ha già risposto il leader della band, nell’annunciare l’apertura sui social.

“Colpa dell’ottimismo”, ha spiegato l’artista che ha motivato anche la scelta di aprire lo store proprio nel cuore di Soho.

Soho è un quartiere che ha sempre amato il rock ‘n’ roll e Carnaby Street è stato dunque il luogo perfetto per l’apertura del primo negozio a tema Rolling Stones, un progetto che si deve “agli amici di Bravado” che hanno ideato e realizzato un posto magico dove vivere un’esperienza unica.

L’invito ai fan è ovviamente quello a visitare il negozio dei Rolling Stones che ironizzano sull’apertura nel post pandemia, piuttosto che nel 2021.

Una lucida analisi è ciò che ha portato il gruppo ad inaugurare lo store proprio nel mese di settembre, oltre all’ottimismo puro che lo contraddistingue. Avrebbero certamente potuto rimandare l’apertura ma l’economia mondiale è in fase di ripresa e il lockdown è ormai solo un lontano ricordo.

La gente sta riprendendo a viaggiare e ognuno di noi ha ripreso le attività quotidiane basilari oltre a quelle di svago. Jagger e soci hanno quindi voluto giocare con la curiosità naturale del genere umano ed approfittare della voglia che tutti hanno di uscire di casa, dopo essere stati costretti per mesi a limitazioni delle propria libertà individuale.