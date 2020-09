Sondare l’inspiegabile è una tentazione atavica, un esercizio a cui spesso solo la scienza può dare risposte, ma non è detto che ci riesca: ci prova la docu-serie The UnXplained su Rai4, che si pone la missione di fornire una spiegazione scientifica a questioni dal taglio soprannaturale.

The UnXplained debutta in prima visione il 10 settembre su Rai4, che la trasmetterà ogni giovedì in seconda serata. Coprodotta, assieme alla A+E, dall’attore William Shatner che ne è anche la voce narrante, la serie si addentra nel racconto di fenomeni inspiegabili che hanno da sempre affascinato l’umanità, domande spesso senza risposta che ancora attirano la curiosità degli scienziati e degli studiosi del paranormale.

Storie di creature mitologiche, edifici infestati, bizzarri rituali, disastrose profezie, il grande enigma della vita dopo la morte, senza dimenticare le domande sui meandri più oscuri della mente umana: The UnXplained prova ad esaminare questi argomenti con metodo e rigore scientifico per spiegare, al di là dell’aura soprannaturale che li circonda, quali possono essere le possibili spiegazioni alla base di fenomeni apparentemente inspiegabili.

Il volto iconico del Capitano Kirk della serie Star Trek guida il pubblico di The UnXplained nel racconto di alcuni grandi misteri approfonditi nel corso degli otto episodi che compongono la prima stagione: ognuno, della durata di 60 minuti, sarà dedicato ad un argomento specifico, nel tentativo di sfatare alcuni miti ed esaminare con i parametri della scienza i casi più clamorosi che hanno affascinato intere generazioni ma anche episodi meno conosciuti ed altrettanto inspiegabili.

Uno dei casi assurdi che più ha colpito il conduttore William Shatner è ad esempio la storia di un ragazzo che, uscito dal coma in seguito a un grave incidente, ha iniziato a suonare il pianoforte egregiamente nonostante non avesse mai preso lezioni in tutta la sua vita, riuscendo perfino a tenere dei concerti.

Il primo episodio di The UnXplained tenterà di dare una spiegazione al mistero della celebre “foresta dei suicidi” ai piedi del monte Fuji in Giappone, dove ogni anno centinaia di persone si inoltrano per togliersi la vita.





The UnXplained va in onda il giovedì in seconda serata su Rai4, dopo tre episodi della sesta stagione di Elementary.