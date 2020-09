Dopo la pausa della scorsa settimana, la prima, mitica, stagione di The Sinner torna in onda nella seconda serata di Italia1 ad un passo dal gran finale e dalle rivelazioni che hanno resto la serie antologica una delle più amate degli ultimi anni. Una sublime Jessica Biel finalmente farà i conti con quello che è successo quella notte portando a galla nuovi dettagli sul luogo dove si trovava e, soprattutto, con chi era con lei. Cosa è successo davvero e cosa ha a che fare con quello che lei ha fatto in riva al lago in una tranquilla domenica in famiglia?

Ad andare in onda oggi, 10 settembre, a partire da mezzanotte, vedremo gli episodi 5 e 6 in cui con disappunto del detective Ambrose, il caso del cadavere ritrovato nel bosco viene affidato alla Polizia di Stato di New York. L’agente Farmer, incaricata delle indagini, sembra convinta che il presunto omicidio sia imputabile a Cora e le propone un accordo in cambio di una piena confessione ma per fortuna Ambrose riesce a fermare in tempo la donna convinto che ci sia altro da scoprire.

Una seconda serata completamente dedicata alla prima stagione di The Sinner! Sarete dei nostri? 💪 Pubblicato da Italia1 su Giovedì 10 settembre 2020

Ad attirare la sua attenzione sarà un esclusivo club situato alle spalle della scena del crimine, che ritiene in un qualche modo collegato al misterioso trauma subito da Cora e nella sparizione di Maddie, l’ex fidanzata di J.D. Nel frattempo, la famiglia di Mason, già vittima di pesanti vessazioni da parte dell’opinione pubblica locale, deve ora subire anche la vendetta di J.D., dopo l’arresto di Amber per spaccio di droga.

Nel secondo episodio della serata, Ambrose si spingerà fino al giudice Baird per aiutare Cora con uno stratagemma che potrebbe farle tornare alla mente tutti i suoi ricordi. I due si ritroveranno insieme in quel club che lei, a tratti, ha ricordato, cosa verrà a galla a quel punto?

Ecco il promo del gran finale:

The Sinner tornerà in onda giovedì prossimo, 17 settembre, con gli ultimi due episodi, il gran finale, in cui Cora racconterà quello che è successo quella sera con buona pace di Ambrose che riuscirà a salvare la donna che, in qualche modo, lo sta tenendo a galla.