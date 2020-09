Finalmente sono terminate le riprese di Fargo 4 ed è giusto che si elogi il lavoro di tutti per via di quello che è successo in questi mesi. La serie tv FX si prepara a fare il suo debutto il prossimo 27 settembre per la gioia dei fan che in questi mesi hanno dovuto aspettare tanto per la lieta novella. La quarta stagione di Fargo è stata nell’occhio del ciclone di questa pandemia che ha costretto la chiusura delle produzioni in tutto il mondo e ad un passo dalla fine si è dovuta piegare alla forza di questo Coronavirus.

La produzione si è fermata con nove degli undici episodi previsti e lo stesso Salvatore Esposito, che prenderà parte alla serie, ha lasciato Chicago per tornare in Italia in attesa della ripresa dei lavori avvenuta proprio nelle scorse settimane. Le telecamere si sono riaccese su Fargo 4 e gli ultimi due episodi portati a casa. Le riprese sono terminate proprio in queste ore e a comunicarlo è stato lo stesso John Landgraf , presidente di FX Network e FX Productions, che ha poi elogiato Hawley per la sua attenzione e cura per la salute e la sicurezza del suo cast e della troupe in questo difficile periodo.

Con Fargo 4 è stato fatto qualcosa senza precedenti visto che gli ultimi due episodi sono stati girati contemporaneamente, con due registi e due unità complete, mettendo a lavoro circa 500 membri del cast e della troupe per terminare le riprese il prima possibile ma, soprattutto, mantenere il clima di sicurezza e “quarantena” il più possibile.

Sembra però che la pausa di qualche mese sia servita visto che i vertici della rete giurano che gli ultimi due episodi sono addirittura migliori del previsto e che la sceneggiatura adesso appare ancora più potente alla luce della nascita delle proteste di Black Lives Matter.

Fargo 4 è ambientata nel 1950 a Kansas City, quando due gruppi criminali stanno lottando per controllare un’economia alternativa a caccia di quello che è il sogno americano. La storia inizia con lo scambio dei loro figli più piccoli come polizza assicurativa contro il tradimento ma le tensioni continuano a crescere con il procedere della stagione.

Nella saga tutta americana ci si troveranno impelagati anche gli italiani e non solo per via della storia ma anche per alcuni attori nostrani che vi hanno preso parte a cominciare proprio da Salvatore Esposito tornato in Italia ormai da un po’. Chiusa la parentesi americana, l’attore presto potrà iniziare il lavoro per Gomorra 5.