Gli appassionati di tecnologia sanno bene che oltre al solito e fornitissimo Amazon, esistono altre realtà consolidate in cui effettuare in sicurezza i propri acquisti a tema hi-tech. Realtà come quella di MediaWorld, celebre catena di elettronica di consumo che molto spesso è solita tentare i potenziali consumatori – e i loro portafogli! – con diverse e golose offerte, che periodicamente coinvolgono una grande quantità di prodotti, da poter comprare sia online che nei vari negozi fisici sparsi in un po’ tutto il territorio italiano.

Non stupisce allora che MediaWorld abbia avviato in data odierna, 10 settembre 2020, una nuova promozione, per la gioia di tutti i clienti. Si tratta di quella denominata Sport a tutto schermo, che fa scendere in campo moltissimi sconti su una vera e propria marea di prodotti. Gli stessi che potete consultare sul sito ufficiale dell’azienda fiondandovi subito a questo indirizzo. Tra le offerte più allettanti – che segnaliamo saranno attive fino al prossimo 20 settembre sia online tramite eCommerce che in negozio -, troviamo prima di tutto l’iPhone 11 Pro da 64 gigabyte al prezzo di 979 euro. Al melafonino di casa Apple – per altro vicina all’annuncio dell’attesissimo iPhone 12 – si affiancano le AirPods 2 con case di ricarica Lightning a 127 euro e Apple Watch Series 5 con cassa da 40mm a 449 euro. Nel volantino settembrino di MediaWorld non mancano offerte per la rivale Samsung, e che nello specifico interessano il Galaxy S20 4G, messo in vendita a 669 euro.

A’interno della stessa iniziativa troviamo poi lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro nella configurazione con 6GB di RAM e 128GB di storage al pezzo speciale di 279 euro. Passando ai PC, abbiamo il notebook HP da 15,6 pollici a 449 euro. Non manca neppure l’iPad da 10,2 pollici del 2019 WiFi Only, con 32 gigabyte di memoria interna a 349 euro. A chiudere, tra le TV in offerta spiccano il Sony KD55XH9096 da 55 pollici – che può essere vostro a 999 euro e l’LG 75NAN0996NA.API da 75 pollici, prezzato a 4799 euro, contro i 5499 euro precedenti di listino.