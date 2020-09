Ci sono alcune importanti informazioni da prendere in esame a proposito del concorso Comune di Roma 2020, a conti fatti uno dei più attesi di tutto l’anno. Effettivamente, non affrontavamo argomenti simili da oltre un anno sulle nostre pagine, alla luce di qualche dettaglio emerso solo negli ultimi giorni. Mi riferisco sia al bando per partecipare, sia ad alcuni supporti che potrebbero aiutare i candidati a presentarsi al meglio al momento della tanto delicata prova.

Bando e dritte per prepararsi in vista del concorso Comune di Roma 2020

La questione bando, a proposito del concorso Comune di Roma 2020, è molto semplice. A vostra disposizione, infatti, c’è il sito ufficiale dove troverete tutte le informazioni necessarie per inviare la richiesta di adesione. Ricordate che ciascuna posizione prevede un bando e, di conseguenza, le scadenze potrebbero cambiare di volta in volta. Insomma, al di là della necessità di prepararsi in modo adeguato, ci sono aspetti più formali che certo non potete sottovalutare in questo periodo.

Al di là del supporto informativo, comunque fondamentale in vista delle prime prove previste per ciascun concorso Comune di Roma 2020, ritengo molto utile rimandarvi anche ad un testo che potrebbe rivelarsi decisivo per la preparazione degli stessi candidati. Su Amazon, infatti, c’è un manuale che sta raccogliendo una vagonata di recensioni positive, oltre ad essere in offerte e a far parte del programma “Prime”. Dunque, non avrete spese di spedizione aggiuntive da dover affrontare e la consegna avverrà in tempi molto ristretti. Potete procedere con l’acquisto tramite l’apposita pagina.

Tra i feedback che ho avuto modo di analizzare, ho notato che il manuale pensato appositamente per il concorso Comune di Roma 2020 sia particolarmente utile soprattutto sul fronte Costituzione, per prepararsi al meglio in quel particolare ambito. Insomma, valutate seriamente la possibilità di seguire questa strada prima di presentarvi alla prova ufficializzata per il concorso al quale siete interessati.