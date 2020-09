Siamo sempre più vicini all’uscita ufficiale del nuovo aggiornamento iOS 14 per gli utenti iPhone che si ritrovano con un device compatibile. Ieri abbiamo provato a condividere con voi alcune anticipazioni in merito, ma oggi c’è qualche elemento in più per provare ad immaginare gli scenari ai quali andremo incontro entro fine mese. Del resto, il rilascio dell’ottava beta è molto significativo sotto questo punto di vista, trattandosi con ogni probabilità dell’ultima mossa da parte di Apple prima dell’evento organizzato il prossimo 15 settembre.

Quali saranno le tappe che ci porteranno all’uscita dell’aggiornamento iOS 14?

Nello specifico, la tabella di marcia in casa Apple sembra ormai chiara. Con l’evento di martedì prossimo di recente ufficializzato, infatti, si dà per scontato che non avremo ulteriori beta. Come evidenzia iPhone Hacks, è altamente probabile che la settimana successiva sia in programma la distribuzione della Golden Master di iOS 14. Si tratta dell’ultimo vero step che ci porterà all’upgrade definitivo, seguendo appunto lo schema del colosso di Cupertino negli ultimi anni.

Cosa avverrà successivamente? Anche qui si resta nel campo delle ipotesi. Secondo iPhoner, ad esempio, dovremo attendere un’ulteriore settimana prima che la distribuzione dell’aggiornamento iOS 14 sia definitiva ed ufficiale per gli utenti. Una scelta del genere comporterebbe il rollout del pacchetto software negli ultimi tre giorni di settembre. Insomma, occorre avere ancora un po’ di pazienza in attesa di fare questo passo.

Per quanto riguarda i dispositivi compatibili con iOS 14, ad oggi abbiamo conferme per i vari iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE (quello di prima generazione). Andando avanti, troviamo poi gli iPhone 7 e iPhone 7 Plus oltre agli iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Occhio anche agli iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR. Quanto ai modelli 2019, non potevano certo mancare gli iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. A chiudere, troviamo anche il recente iPhone SE (2020).