“La vita è come un film”: è questa la frase che appare nel trailer ufficiale (qui il video) del prossimo film di Woody Allen, intitolato Rifkin’s Festival. Continuano a spuntare poi diverse frasi: “Alcune volte è una commedia”, “un dramma”, “sentimentale”, “ma soprattutto essa è un mistero”. Delle frasi che sicuramente potrebbero descrivere la “vita” rappresentata nella filmografia di Woody Allen.

https://youtu.be/d11-NLbjT3M

Il film sarà presentato – come annunciato da Variety – durante il 68esimo San Sebastian Film Festival, un evento spagnolo che inizierà il 18 settembre. Non è un caso che sia stato scelto proprio questo festival, considerando che la storia è ambientata al suo interno.

Il film racconta la storia di una coppia americana sposata, che si dirige presso il San Sebastian Film Festival. Qui la situazione prenderà una piega molto particolare: la moglie soccombe davanti al fascino del regista e attore Louis Garrel, mentre il marito rimane colpito da una bella e simpatica giovane donna, Elena Anaya. Il confine tra la realtà e la finzione – come spesso accade nei lavori di Woody Allen – diventa sempre più sottile.

Questa nuova commedia è prodotta da The Mediapro Studio, da Allen’s Gravier Productions e dalla casa di produzione cinematografica italiana Wildside. Il cast è composto da Wallace Shaw, Gina Gershon, Elena Anaya e Christoph Waltz.

L’ultimo film diretto da Woody Allen – uno dei più importanti umoristi dell’epoca moderna – è stato Un Giorno Di Pioggia A New York (uscito nel 2019). Nella sua filmografia troviamo film molto apprezzati dalla critica e dal pubblico, tra cui Amore E Guerra, Io E Annie, Zelig, Midnight In Paris e Irrational Man. Qualche mese fa è anche uscita l’autobiografia del regista, intitolata Apropos Of Nothing.

Non è ancora stata confermata la data d’uscita di Rifkin’s Festival. Il 18 settembre potrebbero arrivare ulteriori dettagli.