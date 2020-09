Gli appassionati di calcio virtuale lo sanno bene, FIFA 21 arriverà sugli scaffali digitali e fisici di tutto il mondo il prossimo il 9 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e, in edizione Legacy, su Nintendo Switch. Successivamente arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, console next-gen di casa Sony e Microsoft che beneficeranno del cosiddetto Dual Entitlement di Electronic Arts, per godere di un update gratis esattamente come accadrà per The Witcher 3 Wild Hunt. E se è vero che il rivale diretto eFootball PES 2021 sarà un mero aggiornamento stagionale del precedente Pro Evolution Soccer 2020, l’esperienza sportiva di in chiave poligonale confezionata dai ragazzi di EA Sports sarà invece un nuovo episodio completo del popolarissimo e giocatissimo franchise.

Con l’avvicinasi dell’uscita ufficiale, EA ha allora deciso di fare gola agli appassionati – e ai semplici curiosi – andando a comunicare i rating ufficiali del futuro FIFA 21, permettendoci di scoprire chi saranno i calciatori più quotati della prossima stagione. In soldoni quelli più forti del gioco, sicuramente assai ambiti da tutti coloro che sono soliti divertirsi tra scambi, acquisti e strategie nella modalità FIFA Ultimate Team – conosciuta anche semplicemente come FUT. Quest’anno, invece di creare suspense, gli sviluppatori canadesi hanno deciso di pubblicare l’intera classifica in un colpo solo. Senza ulteriori indugi andiamo allora a scoprire le prime 20 posizioni:

Leo Messi – 94 Cristiano Ronaldo – 93 Robert Lewandowski – 91 Kevin De Bruyne – 91 Neymar Jr – 91 Jan Oblak – 91 Virgil Van Dijk – 90 Kylian Mbappé – 90 Mohamed Salah – 90 Sadio Mané – 90 Marc-André Ter Stegen – 90 Alisson – 90 Sergio Ramos – 89 Manuel Neuer – 89 Sergio Aguero – 89 Karim Benzema – 89 Casemiro – 89 Thibaut Courtois – 89 Joshua Kimmich – 88 Toni Kroos – 88

Per consultare tutti i rating di FIFA 21 potete fiondarvi poi a questo indirizzo. Come potete verificare anche voi, in prima posizione troviamo Leo Messi, seguito da Cristiano Ronaldo e dal talento tedesco Robert Lewandowski. Il primo italiano in classifica è Ciro Immobile, che grazie ad un rating di 87 ha raggiunto la trentesima posizione.