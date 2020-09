Con il docufilm Io Tu Noi Lucio Rai2 ricorda Lucio Battisti ad un giorno esatto dall’anniversario della sua morte. Il cantautore di Poggio Bustone si spegneva il 9 settembre 1998 a Milano, 22 anni fa, lasciando all’Italia la sua immensa eredità artistica ed emozionale. Per questo tanti personaggi dello spettacolo, dal cinema alla musica, lo ricorderanno per raccontare il suo percorso e le sue suggestioni.

Rai2 ricorda Lucio Battisti

L’appuntamento con Io Tu Noi Lucio è per questa sera, 10 settembre 2020, su Rai2 alle 21:20. Il docufilm è firmato Indigostories ed è prodotto da Alessandro Lostia con la regia di Giorgio Verdelli. La presenza di Sonia Bergamasco – attrice in Quo Vado? e La Meglio Gioventù – sarà la guida per lo spettatore che rivisiterà l’intera carriera di Lucio Battisti raccontata attraverso le testimonianze degli artisti che lo hanno conosciuto e che da lui, inevitabilmente, hanno ereditato le intuizioni.

Gli ospiti

Non mancheranno Mogol e Renzo Arbore, ma avranno voce anche Ermal Meta e Vasco Rossi – che a Lucio Battisti ha dedicato un pensiero profondo ieri dal suo profilo Instagram – insieme a Paola Turci e Gianna Nannini. Grandi big che ricordano un magister, quindi, che questa sera rivive anche con la testimonianza di Eugenio Finardi e con le parole di Niccolò Fabi. Troveremo anche Edoardo Bennato e Mario Lavezzi, Mario Biondi e Ron insieme al maestro britannico Geoff Westley.

Quest’ultimo collaborò con Battisti ai tempi di Una Donna Per Amico poco dopo aver interrotto la collaborazione con i Bee Gees. Alle grandi personalità musicali si uniscono nomi importanti per lo spettacolo, come il maestro Carlo Verdone insieme a Riccardo Scamarcio.

Questa sera, dunque, Rai2 ricorda Lucio Battisti con un docufilm che è già speciale, considerando il calibro degli ospiti e la responsabilità di raccontare una delle menti più geniali della storia della musica italiana e che, ancora oggi, fa scuola.