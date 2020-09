Si aggiungono anche problemi Fornite oggi 10 settembre ai recenti guai per il titolo di Epic Games. Questa mattina il gioco non funziona a dovere per una discreta fetta di player. L’esperienza è dunque compromessa per cause in realtà ancora non del tutto chiare.

La situazione dei problemi Fortnite è ben delineata dal sito Downdetector. Quest’ultimo mette in evidenza una curva di segnalazioni di disservizi a partire dalle ore 11:30. Per il momento le anomalie sono nell’ordine delle centinaia ma non è dato sapere se gli errori continueranno a manifestarsi anche nei prossimi minuti o anche ore.

Al momento di questa pubblicazione, Epic Games non ha rilasciato dichiarazione e dunque non è noto il motivo reale dei disservizi. Molti utenti sui social fanno riferimento all’anomalia di schermate in caricamento continuo che non consentono di giocare come al solito al titolo.

Le ultime settimane sono state davvero difficili per Fornite. Il gioco è stato bannato dall’Apple Store dopo che Epic Games ha cercato di aggirare il sistema di commissioni del negozio di Cupertino a suo vantaggio. Con l’operazione in questione molti clienti sono andati persi: si spera dunque che le anomalie odierne non siano la conseguenza (anche indiretta) del caso generato dagli ultimi eventi.

Aggiornamento 12:19 – Restano non chiare le motivazioni relative agli odierni problemi Fortnite. Si registrano ancora decine e decine di segnalazioni di disservizi ma non è dato sapere il perché le schermate continuino a caricarsi in loop senza permettere una normale sessione di gioco.

Epic Games ancora non ha rilasciato alcun feedback al riguardo: per fortuna le anomalie non sarebbero così copiose da far pensare ad un down più diffuso e serio. Per questo motivo, le difficoltà potrebbero rientrare nel giro di poco tempo nel corso della giornata odierna.