Grandi novità in vista per l’episodio 400 di NCIS, in arrivo il prossimo autunno all’inizio della stagione numero 18 del longevo procedural di CBS.

La produzione è partita il 9 settembre ma la serie tornerà in onda negli Stati Uniti solo a novembre, con i nuovi episodi in prima visione. Un appuntamento che sarà una pietra miliare per lo storico format di CBS in quanto la nuova stagione conterrà l’episodio 400 di NCIS, che avrebbe già dovuto essere trasmesso nella stagione precedente, tagliata a causa della pandemia da Coronavirus.

Ora l’appuntamento è per il quarto episodio della diciottesima stagione, che vedrà una reunion tra padre e figlio per celebrare l’episodio 400 di NCIS: TV Guide Magazine ha anticipato in esclusiva che Mark Harmon, che interpreta il protagonista Leroy Jethro Gibbs, ritroverà sul set suo figlio Sean, che torna di nuovo nei panni di Gibbs da giovane.

Figlio di Harmon e dell’attrice di Mork & Mindy Pam Dawber, Sean Harmon ha 32 anni ed è già stato scelto per interpretare Gibbs da giovane in sei episodi precedenti a partire dal 2008, quando è apparso per la prima volta in un flashback della trama nell’ambito delle indagini del team dell’NCIS nella città natale di Gibbs, Stillwater, in Pennsylvania.

Il figlio di Mark Harmon è tornato ad interpretare il giovane Gibbs anche in un altro anniversario importante, nel 2012, per il 200° episodio dedicato al passato dell’ex capo del team. Inoltre nel 2015 è apparso in NCIS: Los Angeles nei panni di un giovane coinvolto nel movimento dei suprematisti bianchi.

Secondo TV Guide Magazine, per l’episodio 400 di NCIS il figlio di Harmon tornerà ad interpretare Gibbs da giovane per scoprire come è entrato a far parte dell’NCIS: in particolare la trama racconterà l’incontro con il medico legale Donald “Ducky” Mallard (David McCallum) e l’inizio della loro amicizia.

La scelta degli sceneggiatori è quella di puntare sull’inizio dell’avventura di Gibbs nell’NCIS per scrivere, come l’ha definita il produttore esecutivo Frank Cardea a giugno, “una lettera d’amore ai fan di lunga data” che ancora oggi fanno della serie il titolo più visto di CBS.

In Italia l’episodio 400 di NCIS non andrà in onda prima del 2021, mentre da venerdì 11 settembre riprende la programmazione di NCIS 17 su Rai2, a partire dal 12° episodio in prima visione tv.