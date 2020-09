È uno fra i personaggi letterari più memorabili di sempre, nonché l’avvocato più popolare nella storia della tv, ma ciò su cui si concentra il nuovo remake HBO è piuttosto la sua origin story. Parliamo di Perry Mason, su Sky Atlantic in binge da venerdì 11 settembre alle 21:15, il cui omonimo protagonista è un veterano della prima guerra mondiale con disturbo da stress post-traumatico, un alcolista con un matrimonio distrutto alle spalle e profonde difficoltà relazionali. Gli otto episodi della serie, già rinnovata per una seconda stagione e prodotta fra gli altri da Robert Downey Jr. e Susan Downey, rielaborano dunque la leggendaria figura dell’avvocato dei romanzi di Erle Stanley Gardner, offrendone un ritratto più oscuro che mai.

La storia è ambientata nella Los Angeles del 1931, animata dalla frenesia successiva agli anni della Grande depressione, e in cui il neonato Charlie Dodson viene rapito e ucciso. Perry Mason (Matthew Rhys), abituato a vivere alla giornata e a sbarcare il lunario con il suo precario lavoro di investigatore privato, viene assoldato dall’avvocato E.B. Jonathan (John Lithgow) per scoprire la verità sull’orribile vicenda, manipolata anche a scopi politici e le cui ripercussioni scuotono l’intera città.

Pur tormentato dai ricordi della guerra in Francia e dal fallimento del suo matrimonio, Mason si ritrova sempre più immerso nel caso e coinvolge nelle indagini l’amico Pete Strickland (Shea Whigham) e l’assistente di E.B., Della Street (Juliet Rylance). La faccenda solletica ancor di più la curiosità dei media nel momento in cui emerge la vicinanza dei genitori del bambino assassinato alla Radiant Assembly of God, guidata dalla predicatrice evancelica Sorella Alice (Tatiana Maslany).

Nel cast di Perry Mason su Sky Atlantic figurano anche Nate Corddry e Gayle Rankin, rispettivamente Matthew ed Emily Dodson, genitori del neonato ucciso; Verónica Falcón nel ruolo di Lupe, amante occasionale di Mason; Lili Taylor, che interpreta Birdy McKeegan, la madre di Sorella Alice; Andrew Howard ed Eric Lange nei panni dei detective Ennis e Holcomb. E ancora Robert Patrick nel ruolo di Herman Baggerly, il milionario membro della stessa chiesa dei Dodsons che assume E.B.e Mason per indagare sul caso, mentre Stephen Root interpreta il procuratore distrettuale Maynard Barnes.

La serie, lodata da una grossa fetta della critica statunitense – e in particolare da IndieWire, che la definisce un noir di lusso nonché probabilmente la miglior serie tv mai realizzata –, si svela ora al pubblico italiano con otto appuntamenti settimanali. Perry Mason andrà in onda su Sky Atlantic ogni venerdì dall’11 settembre alle 21:15. Inoltre la serie sarà disponibile da subito e per intero sulla stessa Sky Atlantic, on demand e su NOW TV. Questo il link al trailer ufficiale.