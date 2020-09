Da oggi 10 settembre è possibile abbonarsi in Italia ad Amazon Music HD. Si tratta di un nuovo servizio del popolare e-commerce per ascoltare milioni di brani in streaming, ma ad una qualità decisamente superiore. Vale la pena davvero aderire, considerando che per ottenere l’ultima novità bisognerà spendere una certa cifra e neanche troppo irrisoria?

Il classico Amazon Music standard, quello incluso nell’abbonamento Prime senza costi aggiuntivi, garantisce una qualità standard dell’audio che risulta compresso e dunque per questo presenta una perdita di qualità. Tutt’altro suono è ora riservato ai nuovi abbonati Amazon Music HD. L’ascolto è in alta definizione con una profondità di 16 bit e una frequenza di campionamento di 44,1 kHz. In pratica l’esperienza sonora sarebbe quella di un CD. Questa nuova soluzione ora viene garantita per circa 60 milioni di brani.

Incluso nel nuovo servizio Amazon Music HD c’è anche il servizio Ultra HD, anche se riservato solo a qualche (non meglio specificato) milione di brani. In quest’ultimo caso la resa è ancora migliore con profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento di 192 kHz.

Esattamente come Amazon Music, anche Amazon Music HD è compatibile con PC, dispositivi Android e iOS, con tutti i device Amazon Echo, la Fire TV e pure con i tablet Fire. L’esperienza è migliorata anche con prodotti professionali a marchio Denon, Marantz, Sonos, McIntosh, Sennheiser e molti altri.

Chi vorrà beneficiare di Amazon Music HD dovrà farlo pagando il servizio che in Italia costa 14,99 euro al mese. Solo i già abbonati ad Amazon Music Unlimited possono ottenere uno sconto sulla cifra, aggiungendo 5 euro a quanto già corrisposto in precedenza.

La prova gratuita del nuovo servizio Amazon sarà valida per ben 90 giorni per i nuovi iscritti. Varrà la pena dunque testare il servizio per ben 3 mesi e poi decidere se pagarlo di tasca propria.