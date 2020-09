È un idillio che ormai vive solo nei ricordi dei fan quello tra Fortnite e Apple. Il Battle Royale e la casa di Cupertino sono ormai ai ferri corti da un mesetto circa, dopo il “tentativo di furbata” operato da Epic Games, che ha provato a scavalcare le commissioni degli store inserendo i pagamenti in-app. Una situazione che ha generato un effetto a cascata non indifferente, e ha visto un cambio di scenario per quanto concerne la scena mobile.

Proprio nei giorni scorsi abbiamo parlato del ricorso che sicuramente Epic Games porterà dinanzi ai giudici per ripristinare Fortnite sui dispositivi iOS. La perdita del produttore è stimata in un terzo della community, questa la cifra di riferimento per quanto concerne gli utenti che giocano su iPhone e iPad.

Nel frattempo, in attesa che effettivamente l’iter giuridico faccia il suo naturale corso, continuano le manovre degli attori chiamati in causa. Apple ha ulteriormente limitato l’accesso al gioco, rimuovendo una feature che permetteva agli utenti un avvio comodo dell’applicazione.

Fortnite su device Apple, cambio per le modalità di accesso

Come riportato anche dal sito ufficiale di Epic Games, per lanciare Fortnite su iPhone e iPad non si potrà più sfruttare l’Apple ID. La decisione è arrivata dai vertici dell’azienda statunitense, che hanno voluto in questo modo limitare ulteriormente il supporto al Battle Royale. Da domani, 11 settembre, non sarà quindi più possibile accedere al gioco con questa feature.

Epic Games non si è persa però d’animo e ha subito comunicato ai propri utenti le metodologie utili per poter continuare a giocare sui dispositivi iOS. Occorrerà aggiornare le proprie credenziali di accesso, tra mail e password, entro lo scoccare della data segnalata poco più su. Qualora si dovesse sforare, potrebbero sorgere problemi comunque risolvibili. In questo caso, Epic Games invita i propri giocatori a contattare l’assistenza per ripristinare la situazione e tornare a giocare in scioltezza.

Fonte