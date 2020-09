Nero a Metà 2 debutta questa sera su Rai1 tra new entry da conoscere e un nuovo caso che terrà impegnati gli spettatori per ben sei settimane a partire da oggi. Una nuova dolorosa indagine terrà impegnato Carlo Guerrieri (interpretato da Claudio Amendola) e lo avvicinerà alle new entry di questa seconda stagione che si preannuncia scoppiettante visto che ne è già prevista una terza. Dopo quasi due anni dalla conclusione del primo capitolo, Carlo e Malik torneranno ad indagare (e litigare) intrattenendo il pubblico di Rai1.

La fiction Rai Fiction-Cattleya (in collaborazione con Netflix), diretta da Marco Pontecorvo e Luca Facchini, prenderà il via oggi, 10 settembre, a partire dalle 21.25, piazzando proprio Carlo sul luogo in cui andrà in scena un incidente che nasconderà tutt’altro. La prima stagione si è conclusa con la chiusura dell’indagine che aveva visto Carlo trasformarsi da investigatore ad indagato proprio per via di Malik che gli ha mentito arrivando ad indagare su di lei.

Questo ha messo in crisi anche il suo rapporto con Alba e la tensione tra loro sarà tangibile anche nei nuovi episodi di questa seconda stagione. Alba era partita alla ricerca di sua madre, la donna che credeva morta ormai da anni, dove l’ha portata questo suo viaggio? Cosa o chi porterà con sé al suo ritorno a casa e sul posto di lavoro?

Ecco il promo degli episodi di oggi:

Nero a Metà 2 partirà dal matrimonio tra Carlo e Cristina (Alessia Barela) ma la loro serenità è già a rischio per via dell’arrivo della new entry interpretata da Nicole Grimaudo, Marta Moselli, una collega che lui conoscerà proprio sul luogo di un terribile incidente. Tra i due scatta subito un rapporto particolare dovuto proprio alla dolorosa vicenda che li terrà uniti non solo privatamente ma anche lavorativamente mettendo in pericolo l’intero commissariato Monti. A Nicole Grimaudo si uniranno anche Eugenio Franceschini e Claudia Vismara, pronti a mettere i bastoni tra le ruote di Alba e Malik nei panni, rispettivamente, di uno specializzando di medicina legale e una psicologa.

Nero a Metà 2, salvo cambiamenti, andrà in onda anche giovedì prossimo, 17 settembre , con due nuovi episodi in cui Carlo e Cristina inizieranno a mettere insieme i pezzi dell’incidente in cui il figlio di quest’ultima ha perso la vita. Alba e Malik sono ancora molto lontani e l’interesse di Enea Chiesa alla prima non farà altro che complicare le cose.