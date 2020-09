Le repliche di Montalbano dovevano partire già da sabato 12 settembre, invece Rai1 ha annunciato un cambio di programmazione. La fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri è ormai un cavallo di battaglia per la rete ammiraglia: ogni puntata del commissario, che sul piccolo schermo ha il volto di Luca Zingaretti, raggiunge il record di ascolti, conquistando anche 10-11 milioni di spettatori. Un successo assicurato, riproposto in un ciclo di repliche da anni, che si traducono in una fonte assicurata di share.

Sarà per questo che la Rai ha deciso di essere clemente e di non “rovinare” il debutto della nuova edizione di Tu Sì Que Vales, al via su Canale5 proprio sabato 12 settembre. Al posto dello storico commissario Montalbano andrà in onda il film in replica Assassinio sull’Oriente Express, trasmesso in prima visione lo scorso 18 marzo, e che ha portato a casa la bellezza di 6.363.000 spettatori pari al 22.8% di share. Ottimi numeri per il secondo adattamento cinematografico del romanzo di Agatha Christie.

Le repliche di Montalbano sono rimandate alla prossima settimana con un doppio appuntamento. Lunedì 14 settembre, la fiction sfiderà la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello VIP. Martedì 15 settembre, il commissario si scontrerà con una prima tv su Canale5, il film A Star Is Born con Lady Gaga e Bradley Cooper.

Rai1 non ha ancora svelato nel dettaglio l’intera programmazione di Montalbano, però c’è da scommettere che proporrà le puntate più viste in assoluto o quelle più apprezzate dal pubblico. Alcuni titoli: Il giro di boa, Il gioco delle tre carte, Le ali della sfinge, Il campo del vasaio (tra le guest star c’è anche la showgirl Belén Rodríguez), Una lama di luce, Un covo di vipere, Come voleva la prassi, e La giostra degli scambi. A marzo di quest’anno è andata in onda la quattordicesima stagione de Il Commissario Montalbano composta dagli episodi Salvo amato, Livia mia e La rete di protezione. È stato girato anche un terzo episodio, Il metodo Catalanotti, incluso nella prossima stagione televisiva.

Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti sulla messa in onda delle repliche di Montalbano, sperando che nel frattempo in casa Rai non abbiano pensato a nuovi cambi di programmazione.