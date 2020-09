Laura Pausini festeggia il fan club per i 25 anni con un live che ha tenuto in giardino e nel rispetto delle normative anti-Covid. La promessa fatta ai fan è quindi mantenuta, anche se il raduno è saltato a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. La data del recupero non è ancora stata annunciata, ma sarà presto fissata per il 2021.

La festa non si terrà ma c’è stato comunque un modo per stare insieme, seppur in maniera virtuale. L’occasione è stata fornita dall’artista, che ha deciso di suonare alcuni brani in giardino per intrattenere i tanti fan che, in questi anni, hanno contribuito al suo successo:

“Da 500 iscritti italiani siamo passati a 40 mila iscritti da 45 paesi nel mondo…come posso ringraziarvi? Ho pensato di registrare nel mio giardino queste canzoni per voi, per farvi un regalo!Sono canzoni che non canto spesso e sono solo un assaggio di ciò che sarà il raduno del 2021 al quale spero di dare una data prestissimo.Auguri a noi, che ci capiamo, non ci tradiamo e siamo qui, nelle attese e nelle follie dei nostri incontri”.

Il 2021, è anche l’anno dell’inizio dei lavori per il nuovo album di Laura Pausini, per il quale inizierà un giro del mondo. Ciononostante, l’artista troverà una giornata da dedicare completamente ai suoi fan, per il raduno che si terrà a Faenza al palasport. Il prossimo anno sarà anche sul palco dell’Arena Campovolo per l’evento a sostegno delle donne vittime di violenza con Fiorella Mannoia, Elisa, Giorgia, Alessandra Amoroso, Emma e Gianna Nannini.

Il nuovo album darà un seguito a Fatti Sentire, che ha rilasciato nel 2018. Il disco aveva vissuto anche in una versione estesa che contiene il duetto con Biagio Antonacci in Il Coraggio Di Andare. I due amici, e colleghi, hanno intrapreso un tour negli stadi che hanno concluso nella data del 1° agosto all’Arena Fiera di Cagliari,dalla quale mancavano da molti anni.