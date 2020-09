Ci sono alcune informazioni più o meno concrete che oggi 10 settembre possiamo prendere in esame a proposito di Huawei, in particolare sul primo smartphone che sarà dotato del sistema operativo HarmonyOS. Non molto tempo fa abbiamo condiviso interessanti dettagli in merito, ma ora abbiamo segnali ufficiali direttamente dal produttore asiatico. Vediamo dunque come stanno le cose, dopo alcuni eventi del colosso cinese utili per farsi un’idea più precisa in merità.

HarmonyOS su smartphone Huawei sta per arrivare

Alcuni segnali più concreti arrivano direttamente da Richard Yu, CEO di Huawei Consumer Business, il quale proprio in queste ore ha annunciato HarmonyOS 2.0 e dettagli sulla sua disponibilità. La nuova versione del sistema operativo, in sostanza, sarà disponibile proprio da oggi 10 settembre 2020 per Smart TV e Smartwatch, mentre quella antecedente si avvicina a grandi passi alla prima apparizione pubblica con il mobile. Step, questo, che rappresenterà una svolta delicata ed importante per l’azienda, come evidenzia Huawei Central.

Ebbene, il dirigente ha anche rivelato che il primo telefono con HarmonyOS sarà lanciato all’inizio del 2021. Non ci sono date precise da condividere con voi sotto questo punto di vista, ma scavando in rete mi sono imbattuto in un articolo di Geekissimo, che cita a sua volta rumors di Weibo. A tal proposito, si ipotizza che l’appuntamento potrebbe essere fissato entro la prima metà di gennaio, affinché ci possa essere la giusta distanza nel tempo tra la commercializzazione di questo prodotto e quella di Huawei P40.

Solo voci, almeno per ora, che tuttavia hanno un senso in termini di marketing. Da un lato, infatti, il nuovo prodotto della linea “P” verrà presentato a distanza ravvicinata rispetto al prossimo top di gamma Samsung. Allo stesso tempo, servirà una distanza minima in calendario tra i prodotti Huawei. Per questo, lo smartphone con HarmonyOS potrebbe effettivamente esordire subito nel 2021.