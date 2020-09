Esce il video de La Storia Infinita dei Pinguini Tattici Nucleari, un omaggio alla serie TV Stranger Things.

Dopo il repack del disco Fuori Dall’Hype e il podio al Festival di Sanremo 2020 con il brano Ringo Starr, i Pinguini Tattici Nucleari sono stati costretti a posticipare il loro primo tour nei palasport a causa dell’emergenza Covid-19. Recupereranno tutti i concerti ad ottobre ma intanto pubblicano il loro nuovo singolo.

La Storia Infinita colleziona da subito milioni di ascolti e arriva dopo il successo di Ridere, singolo della primavera/estate 2020 certificato Disco di Platino.

La Storia Infinita ha anche un video ufficiale ispirato e dedicato alla serie TV cult Stranger Things, La serie televisiva statunitense di fantascienza è stata ideata da Matt e Ross Duffer e prodotta da Camp Hero Productions e 21 Laps Entertainment. Ha raggiunto l’Italia su Netflix nel 2016 e nel 2020 sarebbe dovuta uscire la quarta stagione ma la produzione è stata sospesa a causa della pandemia globale da Coronavirus.

“Il videoclip de La Storia Infinita è un omaggio a Stranger Things, una serie TV che abbiamo adorato e che è subito diventata un instant classic. Quando un’opera d’arte trascende il periodo storico in cui è stata concepita e assume un significato diverso per ogni generazione futura, è allora che diventa un classico. E La Storia Infinita, così come Stranger Things, lo è,” dice Riccardo Zanotti.

“Le estati più importanti della nostra vita potrebbero essere viste come i grandi classici di ognuno di noi: l’estate del primo bacio, della prima corsa in bici, del primo viaggio senza i genitori… Il video, come la canzone, è un omaggio all’idea di classico, cioè qualcosa che continua ad essere importante anche dopo tanti anni, perché ha valore”, aggiunge la voce dei Pinguini Tattici Nucleari, compositore ed autore delle canzoni del gruppo.

Le nuove date del tour dei Pinguini Tattici Nucleari

10 ottobre – Zoppas Arena – Conegliano

13 ottobre – Mediolanum Forum – Assago (MI)

14 ottobre – Mediolanum Forum – Assago (MI)

17 ottobre – Unipol Arena – Bologna

23 ottobre – PalaGeorge – Montichiari

24 ottobre – Mandela Forum – Firenze

26 ottobre – Pala Alpitour – Torino

28 ottobre – Palazzo dello Sport – Roma

30 ottobre – Kioene Arena – Padova