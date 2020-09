Non sarà semplice creare una trama fondata sul racconto dell’attualità più stretta, ma Grey’s Anatomy 17 non rinuncerà alle storie di finzione che i suoi sceneggiatori avevano scritto per l’ultima parte della sedicesima stagione.

Almeno parte di esse sarà recuperata all’inizio di Grey’s Anatomy 17, con l’inclusione di alcune scene della sedicesima stagione che sono rimaste sulla carta a causa dell’interruzione delle riprese dovuta al lockdown.

In Grey’s Anatomy 17 ci sarà dunque il tema della pandemia di Coronavirus, ma continueranno parallelamente ad essere sviluppate le trame che avremmo visto negli ultimi episodi della sedicesima stagione, come il parto di Amelia, il matrimonio saltato tra Owen e Teddy, il problema di salute mentale di DeLuca.

Lo ha confermato la showrunner Krista Vernoff, capo-sceneggiatrice sia del medical drama che del suo spin-off Station 19, parlando a TvLine in occasione dell’inizio delle riprese di Grey’s Anatomy 17.

Anche nei tempi migliori, il lavoro principale di uno scrittore televisivo è sapere come fare perno. Non stiamo lavorando per proteggere le storie che avevamo scritto per la fine della stagione 16. Detto questo, dovreste riuscire a vedere alcuni dei momenti esatti in cui l’abbiamo interrotta.

Alcune scene previste per gli ultimi episodi della stagione 16 saranno quindi integrate nel primo episodio di Grey’s Anatomy 17, spiega la Vernoff, senza tuttavia anticipare dei dettagli.

C’era un ottimo materiale che avevamo già girato ma non abbiamo avuto la possibilità di mandare in onda, quindi abbiamo trovato un modo per incorporarlo nella nostra prèmiere.

Lo stratagemma con cui questo obiettivo sarà realizzato potrebbe essere quello dei flashback, visto che l’inizio di Grey’s Anatomy 17 prevede comunque un salto temporale rispetto al finale della sedicesima, per proiettare i medici nel bel mezzo della pandemia.

Ma il grande protagonista della trama di Grey’s Anatomy 17 sarà il Coronavirus, con tutto il corollario di casi e drammi legati alla pandemia, “un mondo completamente nuovo per il nostro ospedale e per tutti i nostri personaggi“, sottolinea la Vernoff. Per la prima volta, infatti, la serie racconterà un’emergenza sanitaria che è contemporaneamente ancora in corso e sarà interessante capire come proseguirà l’intera stagione una volta aperta questa trama su un problema di cui non si intravede ancora una risoluzione.

ABC ha anche divulgato un primo scatto promozionale di Grey’s Anatomy 17 che ritrae Meredith Grey in corsia.

@ABC