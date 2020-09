Il nuovo album di Roby Facchinetti arriva a sorpresa il 25 settembre. L’annuncio arriva direttamente dai canali ufficiali dell’ex Pooh, che ha rivelato tutti i particolari del ritorno musicale e di quello letterario, che inaugurerà con il rilascio di un libro intitolato Katy Per Sempre.

Il suo nuovo corso artistico sarà inaugurato dal rilascio di un singolo, Fammi Volare, che sarà disponibile in radio e in tutte le piattaforme di streaming a cominciare dall’11 settembre. Il brano è stato composto durante il lockdown, quando l’artista ha iniziato a lavorare all’album live Inseguendo La Mia Musica.

Il triplo live sarà rilasciato il 25 settembre e conterrà anche 4 inediti, compreso Rinascerò, Rinascerai che ha scritto con Stefano D’Orazio per supportare la città di Bergamo, drammaticamente colpita dal Coronavirus. Tre degli inediti che saranno inseriti in Inseguendo La Mia Musica sono scritti da Stefano D’Orazio, mentre il quarto è di Maria Francesca Polli. Nella versione vinile, gli album saranno quattro. Nel terzo CD e nel quarto LP sarà contenuto Rinascerò, Rinascerai.

Roby Facchinetti sarà anche in libreria, dal 22 settembre, con il romanzo edito da Sperling & Kupfer Katy Per Sempre, che avrebbe dovuto essere pubblicato in primavera. L’arrivo del lockdown ha però fatto slittare tutto, fino all’inizio dell’autunno e in corrispondenza del rilascio dell’album live.

A proposito del romanzo, Roby Facchinetti racconta:

“Il romanzo parla di musica, dentro una storia in cui tutti noi possiamo riconoscerci, e fa capire quanto è importante la musica nella vita di ognuno: per crescere, per curarci le ferite, per imparare a vivere, per lottare contro il destino. La protagonista, Katy, ha poi un nome che vi dirà qualcosa, suppongo… O no?!?”

In questi mesi che sono seguiti alla quarantena, Roby Facchinetti è tornato sul palco per tenere una serie di concerti nel rispetto delle normative anti-Covid. I live continueanno nelle prossime settimane, quelle che anticiperanno l’uscita dell’album live.