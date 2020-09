Il film sui BTS, Break The Silence: The Movie, arriva al cinema in Italia. Il film sarà disponibile per la visione nelle sale cinematografiche aderenti all’iniziativa dal 10 al 13 settembre.

Break The Silence: The Movie è il quarto film realizzato sulla band k-pop dei BTS. Arriva nelle sale italiane dopo il successo dei film da record precedenti quali, tra i quali Bring The Soul: The Movie.

Il nuovo capitolo della storia dei BTS arriva sul grande schermo per far vivere – o rivivere – ai fan di tutto il mondo il tour del gruppo k-pop più apprezzato del momento. Il BTS World Tour, Love Yourself: Speak Yourself, è giunto ufficialmente al termine ma torna prepotentemente a far emozionale grazie al docu-film realizzato tappa per tappa.

Una telecamera ha seguito la band dei record passo dopo passo, dai viaggi al backstage, dal palco ai momenti di relax tra una data e l’altra; tra le location toccate dalla band anche il prestigioso Stadio di Wembley: i BTS sono stato il primo gruppo coreano ad esibirsi lì.

Il tour mondiale ha toccato le location più prestigiose ed ambite dell’intero globo. Alla tournée, tuttavia, manca la tappa italiana. La nostra penisola è ancora assente dai giri promozionali del gruppo ma potrebbe essere coinvolta nell’immediato futuro.

Break The Silence: The Movie arriva nelle multisala UCI Cinema distribuito da Nexo Digital ed aiuterà i fan italiani a conoscere meglio i BTS attraverso le voci, le esperienze e le emozioni dei sette protagonisti.

Le sale di Break The Silence: The Movie:

UCI Bicocca (MI), UCI Orio (BG), UCI Porta di Roma (RO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Lissone (MB), UCI Reggio Emilia, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Molfetta (BA), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Firenze, UCI Roma Est (RM), UCI Verona, UCI Fiumara (GE), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Certosa (MI), UCI MilanoFiori (MI), UCI Arezzo, UCI Ferrara, UCI Torino Lingotto, UCI Curno (BG), UCI Showville Bari, UCI Piacenza, UCI Catania, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Casoria (NA), UCI Bolzano, UCI Mestre (VE), UCI Red Carpet Matera, UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Alessandria, UCI Sinalunga (SI), UCI Gualtieri (RE) e UCI Villesse (GO)

Biglietti per Break The Silence: The Movie

I biglietti per il film sui BTS sono disponibili al prezzo di 13 euro (intero) e 11 euro (ridotto). Per acquistare i biglietti ed assistere alla proiezione del film nelle sale aderenti è possibile recarsi sul sito dell’UCI o direttamente in cassa; è attiva anche la prevendita da app ufficiale.