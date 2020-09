Oggi 10 settembre è il grande giorno del via alle vendite del Poco X3 NFC. Fresco di lancio, il device ha raccolto già un grande interesse per i suoi due modelli da 64 e 128 GB di RAM, proponendo una soluzione hardware di tutto rispetto e ideale anche per il gaming ma a costo davvero ridotto. Sarà per questo che le scorte del device già in parte scarseggiano e comunque gli interessati allo specifico device faranno davvero bene a non perdere tempo.

L’acquisto del Poco X3 NFC è partito solo dalle 13 di oggi 10 settembre. Il dispositivo è in flash sale, per un tempo davvero limitato, almeno per il modello da soli 64 GB di storage ma tanto economico. Allo stesso tempo, con un po’ più di calma si potrà optare per la versione da 128 GB di memoria interna ma sempre con un limite di tempo ben preciso.

Proprio il Poco X3 NFC da 6 GB di RAM e 64 GB di storage costa solo 199 euro ed è disponibile ora sullo store Xiaomi nella colorazione nera e blu. La possibilità di acquisto durerà solo 24 ore, dunque fino all’ora di pranzo di domani. Da notare è certamente il fatto che lo stesso device già non risulta disponibile su Amazon al momento di questa pubblicazione, evidentemente già per esaurimento scorte. Invitiamo in ogni modo i lettori interessati a verificarne proprio la disponibilità attraverso il box sottostante, nel corso delle prossime ore.

Chi punta invece al Poco X3 NFC da 128 GB di storage può stare un po’ più tranquillo. Le sue vendite sono partite sempre oggi ma dureranno fino al prossimo 30 settembre. Il costo esiguo di 249 euro per il devise potrebbe tuttavia scatenare una caccia alle scorte. L’acquisto potrà essere effettuato sempre sullo store Xiaomi o in alternativa su Amazon. Le spedizioni del telefono cominceranno il giorno 15 settembre: non sono previsti costi di consegna.