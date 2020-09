Fedez difende Chiara Ferragni dopo le dichiarazioni su Willy Monteiro nelle quali aveva parlato di fascismo. Federico Lucia ha così voluto rispondere a Francesco Di Giuseppe, che era intervenuto a seguito delle parole dell’influencer cremonese nelle quali si parlava di destre e totalitarismi.

Scrive Di Giuseppe:

“La Ferragni si scaglia contro la sub-cultura post fascista che sta sfornando narcisisti palestrati coi capelli ossigenati e con un basso livello di istruzione! Quello in foto è il marito”.

Nell’immagine mostrata dal dirigente di Fratelli D’Italia, Fedez porta i capelli biondo platino come alcuni mesi fa. La risposta del rapper di Rozzano non si è fatta attendere:

“Fa strano vedere il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia scagliarsi per una semplice condanna verso il pensiero fascista. Eppure nessuno ha mai fatto riferimento ad appartenenze politiche. Condannare il fascismo non è di sinistra è solo di buon senso”

Nelle parole che Chiara Ferragni aveva riservato a Willy, si parlava di cultura fascista ancora resistente in questo paese di m*rda. Queste le parole che hanno suscitato la reazione di Francesco Di Giuseppe che ha risposto mostrando le foto di suo marito Fedez, come se questo avesse attinenza con la barbarie manifestata da pochi.

La voce di Chiara Ferragni si è unita a quella dei tanti che, in questi giorni, si sono espressi sull’atroce destino di Willy Monteiro Duarte e che ancora attende di ottenere giustizia. Molti gli artisti che hanno utilizzato le loro pagine per esprimere cordoglio, come Ghali, che ha espresso parole durissime nei confronti di coloro che non avevano preso una posizione in merito a quanto accaduto a Colleferro, con particolare attenzione al mondo del rap.

La richiesta di giustizia per Willy si è rinnovata anche sul palco del Power Hits Estate con Gaia, ancora Ghali e Mahmood, che l’ha ricordato al termine della sua esibizione in Dorado.