Il cinema – con il suo linguaggio articolato – riesce spesso a raccontare il passato, il futuro e il presente. Doug Liman lavorerà presto a un progetto sulla pandemia di Coronavirus. I colleghi di Deadline hanno annunciato che sarà l’attrice Premio Oscar Anne Hathaway a prestare il volto alla protagonista di questo nuovo film.

Secondo i primi dettagli, sarà un progetto con un budget limitato – pari a circa 10 milioni di sterline – prodotto da P.J. van Sandwijk con Alison Winter. Si tratterà di un film in cui si incontreranno due generi: caper movie e commedia romantica. Lo sfondo di questa storia, ambientata a Londra, sarà segnato dalla pandemia.

Lockdown, questo è il nome del film, sarà basato su una sceneggiatura scritta da Steven Knight, ideatore della serie televisiva Peaky Blinders e regista del film Locke. Anche se il budget del film è piuttosto basso, è stata confermata la presenza di Anne Hathaway e un rumor (ancora non confermato) lascerebbe pensare che anche Cillian Murphy (A Quiet Place II, Il Cavaliere Oscuro e Dunkirk) possa presto entrare nel cast.

Doug Liman e Anne Hathaway.

Il regista Doug Liman è conosciuto per aver lavorato a Edge Of Tomorrow – Senza Domani, The Wall, Barry Seal e Fair Game. Secondo alcune indiscrezioni, il cineasta collaborerà presto con Tom Cruise ed Elon Musk per dirigere il primo film interamente girato nello spazio. Anne Hathaway – che è apparsa in Interstellar, Ocean’s 8, Alice Attraverso Lo Specchio e Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno – vinse nel 2013 il Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per Les Misérables.

Non ci resta che attende ulteriori dettagli riguardo a Lockdown.