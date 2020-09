Il mondo dello spettacolo è in lutto: è morta Diana Rigg, attrice britannica nota al pubblico per il ruolo di Emma Peel nella serie tv Agente speciale. Negli ultimi anni ha vestito i panni di Olenna Tyrell nell’acclamato show HBO Game of Thrones (Il Trono di Spade).

L’attrice ci lascia all’età di 82 anni. Il suo agente ha rilasciato un comunicato stampa in cui dichiara che Diana Rigg è morta pacificamente questa mattina, nella sua casa circondata dalla sua famiglia – che chiede privacy e un momento di silenzio in questo periodo difficile. La star era malata di cancro, diagnosticato lo scorso marzo. Da allora aveva deciso di ritirarsi per passare i suoi ultimi mesi insieme ai suoi familiari.

Durante la sua longeva carriera, Diana Rigg, classe 1938, ha interpretato la Bong Girl Tracy nel film del 1969 legato al franchise 007, Al servizio di sua maestà. Negli anni recenti è inoltre apparsa nella serie ITV Victoria e in Doctor Who. Nel 1994 ha ricevuto il titolo di Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE) dalla regina Elisabetta II per i suoi innumerevoli contributi teatrali e cinematografici.

L’anno scorso, la Rigg aveva parlato con entusiasmo del suo ruolo ne Il Trono di Spade, dichiarando: “Adoro interpretare personaggi cattivi. Sono molto più interessanti dei buoni. Ad alcuni attori non piace perché a loro interessa essere amati dai fan. A me il contrario. Olenna aveva le battute migliori.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto 8 nomination agli Emmy, vincendone uno nel 1997 come migliore attrice in un film tv per Rebecca; 4 candidature ai Tony Awards, vincendone uno nel 1994 per Medea; nel 2000 ha vinto un Premio Bafta Speciale per la serie Agente speciale, che ha condiviso con quelli che erano i suoi colleghi di set: Honor Blackman, Joanna Lumley and Linda Thorson.