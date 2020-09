Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, è risultato positivo al Covid-19. Un tweet ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli ha messo fine alle indiscrezioni sulla salute di Aurelio De Laurentiis che circolavano da ieri sera. Alle 20.00 di ieri sera, giunto il risultato positivo del tampone al quale si era sottoposto, Aurelio De Laurentiis ha informato i colleghi presidenti che con lui avevano preso parte all’Assemblea di Lega.

La positività di Aurelio De Laurentiis mette in qualche apprensione tutti i massimi dirigenti della Serie A che, nella giornata di ieri, hanno trascorso diverse ore con il Patron del Napoli per assumere decisioni storiche a proposito della gestione economica e logistica dei diritti tv. Il vertice alto della Serie A è rimasto per ore a contatto con Aurelio De Laurentiis , prima di far rientro al proprio club ed alle proprie aziende. E’ giusto verificare immediatamente che non vi sia l’accensione di un focolaio che avrebbe ripercussioni tremende anche sulla ripresa del campionato di massima serie fissata per il prossimo sabato 19 settembre.

Bisogna, con calma e prudenza, attendere lo sviluppo della situazione ma di certo qualche timore serpeggia tra tutti coloro che,anche negli ultimi giorni, siano venuti a contatto con Aurelio De Laurentiis. Il Presidente del Napoli è un vulcano in perenne eruzione. Un uomo dinamico che viaggia, incontra, rilascia interviste, polemizza a contatto quotidiano con decine di persone non solo del suo entourage ristretto. La sua filiera di contatti è ampia e sparpagliata.

Le condizioni di salute di Aurelio De Laurentiis al momento non destano particolari preoccupazioni. Il Presidente, al quale stanno giungendo migliaia di messaggi con l’auspicio di pronta guarigione, dovrà osservare adesso tutti i necessari protocolli medici e di sicurezza per scongiurare ogni conseguenza negativa in primo luogo per la sua persona e di conseguenza per la sua famiglia e collaboratori.

Questa positività di Aurelio De Laurentiis avrà delle ripercussioni sulla guida del club? Ed in particolare sulla conduzione della delicatissima fase del calcio mercato ed il rinnovo del contratto di Rino Gattuso. E la partita dei diritti tv? De Laurentiis è un presidente accentratore, vuole la prima ed ultima parola su tutto, ma anche se in isolamento sarà pienamente operativo tramite i suoi collaboratori. Nessun timore, il lavoro per preparare una stagione di vertice a CastelVolturno continua senza soste. La convivenza con il Covid-19 sarà dura, complessa, faticosa; ma la determinazione di Aurelio De Laurentiis sarà un esempio importante per tutt.