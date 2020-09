Dimenticate la pausa della scorsa settimana perché oggi, 10 settembre, tornerà in onda su Italia1 Chicago Med 4. La serie tv firmata da Dick Wolf appartenente alla #OneChicago andrà in scena con gli episodi centrali della stagione, quelli che solitamente negli Usa segnano la fine della prima parte prima della pausa natalizia e poi quelli che danno il via alla seconda. I colpi di scena non mancheranno tra possibili matrimoni falliti e gravi incidenti, ma cosa vedremo nei nuovi episodi?

Chicago Med 4 prenderà il via a partire dalle 21.20 circa su Italia1 con ben tre episodi dal titolo, rispettivamente, “Le mie regole del gioco”, “La morte ci separa” e “Siamo tutti soli” in cui Marc Jones e la figlia di due anni Abigail, investiti da un’auto, sono entrambi gravi, ma sul petto dell’uomo c’è un tatuaggio particolare. Al pronto soccorso arriva un uomo con un coltello conficcato nel torace. La responsabile è la moglie che, a causa di allucinazioni, non riconosce il marito.

Una sparatoria al di fuori dell’ospedale ferisce April e crea il caos nel Pronto Soccorso. Will ritorna dopo un periodo nel Programma Protezione Testimoni e le conseguenze non mancheranno.

Ecco il promo italiano degli episodi di questa sera con un matrimonio sconvolgente:

Chicago Med 4 tornerà poi la prossima settimana, giovedì 17 agosto, con tre nuovi episodi, l’11, 12 e 13 dal titolo, rispettivamente, “Di chi ti puoi fidare”, “Le cose che facciamo” e “Scheletri nell’armadio” in cui Ethan sventa un furto ai danni di un veterano. La sua salute è cagionevole, e nonostante gli sforzi, il dottor Choi non riesce a salvarlo. L’elicottero su cui sta volando Natalie con un piccolo paziente ha un guasto e deve atterrare lontano dalla città. Will decide di raggiungerla.

Le infermiere evitano di curare Paul Kaminski, un paziente del dottor Choi perché Kaminsky è un pedofilo che aveva molestato Hank quando era bambino.