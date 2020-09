Anche chi non è strettamente appassionato di videogiochi avrà sentito parlare almeno una volta di Pokémon GO. L’app in realtà aumentata è divenuta infatti ben presto un vero e proprio fenomeno, dando il via a tutta una serie di produzioni sulla stessa lunghezza d’onda. Esperienze da gaming in mobile come Pac-Man Geo, titolo appena annunciato da Bandai Namco in collaborazione con Google Maps, e dedicato naturalmente alla celebre icona gialla dei videogiochi. Ora pronta a reinventarsi per il mercato da touch screen.

Per stessa ammissione del team di sviluppo, l’obiettivo di Pac-Man Geo è quello di portare tutti i videogiocatori ad esplorare il mondo reale nei panni di Pac-Man, veracissima e amatissima pallina gialla che dal 1980 ad oggi non ha solo contagiato un po’ tutte le piattaforme videoludiche – e non! – in commercio, ma ha anche contribuito a scrivere un enorme ed importantissimo capitolo del gaming tutto, elevando il settore da nicchia a mercato decisamente popolare. Sarà allora possibile esplorare e avventurarsi in moltissime aree del mondo sfruttando direttamente la tecnologia di Google Maps. In questo modo ci renderemo conto ad esempio dei punti di interesse di una città, da New York a Parigi, passando per Tokyo e le bellezze di tutto il territorio italiano. Giocando nel frattempo a Pac-Man, con le sue meccaniche tradizionali – divenute ormai leggenda per gamer e non.

Pac-Man Geo sarà distribuito in maniera completamente gratuita, sia su App Store Apple sia su Google Play, con uscita prevista sia su dispositivi Android sia su sistemi iOS. La data di uscita definitiva non è ancora stata comunicato dalla software house giapponese, ma sappiamo che il debutto è comunque fissato per il mese di settembre 2020, con una release contemporanea in ben 170 Paesi. Cosa ne dite, ci sono tutti i presupposti per una vera e propria esplosione di Pac-Man anche su device mobile?