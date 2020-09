Da oggi 10 settembre Uber Taxi arriva a Napoli, dopo aver fatto la propria comparsa a Torino. Gli utenti che vorranno testare il servizio potranno disporre dei circa 50 taxi che hanno già avuto modo di registrarsi alla piattaforma. Un sistema che permetterà ai tassisti (che potranno entrate a far parte del programma di assicurazione Partner Protection sottoscritto in collaborazione AXA per una copertura completa in caso di malattia o infortunio) di aumentare i propri guadagni: l’adesione all’iniziativa è gratuita, ma gli autisti dovranno versare il 12% del prezzo di ogni corsa al servizio. I ricavi verranno erogati settimanalmente, sempre mediante l’app di Uber Taxi.

I passeggeri, dal canto loro, avranno a disposizione un po’ tutte le funzionalità note negli USA: avere a portata di mano le informazioni relative al tassista, consultare prima di partire una sorta di preventivo del prezzo della corsa, dividere la spesa della corsa con altri passeggeri, prendere visione del percorso compiuto per il proprio spostamento e comunicare col tassista senza condividere il numero di telefono l’uno dell’altro. Si fa presente che ogni corsa rispetta uno specifico protocollo di sicurezza sanitaria.

Bisogna tenere presente che, una volta prenotate, le corse potranno essere disdette entro 2 minuti dall’accettazione da parte del tassista, senza incappare in penali (in caso contrario il costo della penale sarà di 5 euro). Finita la corsa verrà rilasciata ai passeggeri una sorta di ricevuta elettronica con tutti i dettagli dello spostamento intrapreso. Sarà anche possibile, a propria discrezione, lasciare una mancia all’autista, il tutto attraverso l’app di Uber Taxi, disponibile per iPhone e dispositivi Android. Una bella iniziativa senza ombra di dubbio, che contribuirà ad agevolare sia i tassisti che i passeggeri partenopei, adesso che il servizio di Uber Taxi è finalmente stato attivato anche a Napoli.