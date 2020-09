Alessandra Amoroso e i Boomdabash vincono Power Hits Estate: è Karaoke il tormentone dei mesi più caldi del 2020!

Karaoke si aggiudica anche il premio RTL 102.5 Power Hits – FIMI, per il singolo italiano più venduto fra giugno e agosto così come il premio RTL 102.5 Power Hits – SIAE per il brano più suonato negli eventi musicali che si sono svolti in Italia tra il 22 giugno e il 28 agosto.

La serata finale di Power Hits Estate si è tenuta all’Arena di Verona, in diretta TV, mercoledì 9 settembre e ha visto trionfare il team tutto salentino composto da Alessandra Amoroso e dai Boomdabash.

A presentare la particolare serata all’Arena di Verona, senza pubblico, sono stati Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con Mara Maionchi.

Power Hits Estate ha assegnato anche altri premi. Sono stati premiati Andrea Bocelli e Bob Sinclar ma anche Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Biagio Antonacci. A ritirare premi sul palco dell’Arena di Verona anche Zucchero, Gianluca Grignani e Marracash.

Il premio RTL 102.5 Power Hits – PMI è stato assegnato al singolo indipendente più suonato dalle radio: I’m On My Way di Bob Sinclar. I superospiti Zucchero, Tiziano Ferro, Gianna Nannini e Biagio Antonacci hanno vinto il premio RTL 102.5 Power HitStory 2020. Lo stesso premio se l’è aggiudicato Gianluca Grignani.

Il riconoscimento RTL 102.5 Power Hits Top Album è stato assegnato a Marracash per il disco Persona: è il più venduto in Italia nel periodo nell’ultimo anno, ovvero nel periodo compreso tra agosto 2019 e agosto 2020. RTL 102.5, radio organizzatrice della serata, ha assegnato anche il premio RTL 102.5 Power Hits nel Mondo ad Andrea Bocelli.

La serata è stata trasmessa in diretta su Sky Uno e su TV8, oltre che sui canali di RTL 102.5 e in ridiovisione. In un’Arena di Verona completamente deserta si sono esibiti 50 artisti per un totale di 42 esibizioni dal vivo e 4 ore di musica che hanno portato ad incoronare il tormentone dell’estate 2020: Karaoke.