Lo sviluppo di WhatsApp è costante e non si ferma davanti a nulla a settembre 2020, come si potrà notare oggi 10 settembre attraverso il rilascio di WhatsApp beta 2.20.200.3. Di recente mi sono concentrato su questa piattaforma, evidenziando il fatto che fossero in circolazione alcuni messaggi addirittura in grado di bloccarne l’utilizzo, ma stamane è interessante concentrarsi sulle novità trapelate con le la nuova versione in fase test. Questo, ovviamente, in attesa che l’apposito aggiornamento sia disponibile per tutti.

Le tre novità emerse con WhatsApp beta 2.20.200.3 oggi 10 settembre

Come sempre, anticipazioni di questo tipo ci vengono fornite direttamente da WABetaInfo, secondo cui ad esempio nelle chat aziendali è in fase test una scorciatoia rapida, qualora sia stato aggiunto anche un catalogo. Naturalmente, il collegamento al catalogo è in fase di sviluppo, quindi non è ancora disponibile, ma alcuni screenshot mostrano che i tecnici stiano lavorando proprio in questa direzione. Così facendo, la conversazione dovrebbe diventare più pratica, invitando più facilmente all’azione.

La seconda funzione emersa questo giovedì si concentra sul tasto che avvia una chiamata. Per farvela breve, WhatsApp sta testando un nuovo pulsante di chiamata, ed anche qui sarà disponibile in un primo momento solo nelle chat aziendali che decideranno di fornire un catalogo. Tuttavia, secondo la fonte non dobbiamo escludere la possibilità che il plus in questione sia esteso anche per le altre chat. Andando maggiormente nel pratico, emerge che questo pulsante combina le scorciatoie di chiamata vocale e video. Una volta selezionato, permetterà di scegliere il tipo di chiamata.

Infine, WhatsApp sta iniziando a lavorare per migliorare la funzione Sfondo, consentendo di scegliere uno sfondo diverso in base al tema del sistema e alla chat. Occhio in questo caso ai famosi “scarabocchi”, nel gergo chiamati Doodles, con cui potremo personalizzare più facilmente le singole conversazioni nei prossimi mesi.