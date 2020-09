L’uscita dell’iPhone 12 5G è ancora avvolta nel mistero. Sebbene Apple abbia reso noto a tutti nelle scorse ore che il prossimo 15 settembre organizzerà un evento online da Cupertino, non è assolutamente detto che nella presentazione ci sarà pure posto per i nuovi melafonini. Tanti dubbi restano sul reveal vero e proprio, come pure raccontato nella serata di ieri. Tanto più l’inizio delle vendite del nuovo hardware sembra non essere così prossimo. In questa direzione va l’ultimo leak fornito dal leaker Evan Blass e così riportato in questo tweet.

Proprio Evan Blass è stato il destinatario di una mail promozionale di un vettore mobile che lo invita a testare per primo l’iPhone 12 5G sulla specifica rete. I dettagli della missiva sono utili per fare qualche riflessione. Nella comunicazione si parla del giorno 20 ottobre come appuntamento limite per effettuare il preordine del device. Il giorno in questione cade di martedì, nel passato, non ha mai visto partire le vendite di un melafonino, semmai sono stati preferiti i venerdì o comunque i prefestivi. Questo potrebbe voler dire che per acquistare un prodotto di nuova generazione Apple, si dovrebbe dover attendere fino (appunto) al primo venerdì utile successivo alla data qui riportata, ossia il 23 ottobre.

Il riferimento al solo iPhone 12 5G nella mail inviata ad Evan Blass non ci da la certezza ancora che altri iPhone 12 (magari solo 4G) siano pronti prima del periodo su indicato. La pandemia Covid-19 ha di certo stravolto i piani Apple in questo 2020, come mai in passato. Per questo motivo sull’uscita e poi sulla vendita dei nuovi melafonini aleggia un alone di mistero davvero inconsueto. Il prossimo 15 settembre, magari anche senza presentazione vera e propria degli iPhone 12, forse ne sapremo di più e fino a quella data non ci resterà che affidarci a qualche nuova indiscrezione, sempre ufficiosa e non certo ufficiale.