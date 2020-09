La prima demo di Ed Sheeran è stata venduta per 50000 sterline. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, dal momento che l’artista aveva lottato strenuamente per tornare in possesso del suo catalogo completo, ora orfano della copia di Spinning Man. Le copie iniziali erano circa 20: le restanti 19 rimangono di proprietà del cantautore britannico.

Entusiasta Paul Fairweather di Omega Auctions, la case d’aste che si è occupata della vendita della demo: “Ci aspettavamo che vendesse bene, ma questo ha sicuramente superato le nostre aspettative. È stata una feroce battaglia tra quattro o cinque offerenti molto seri e siamo rimasti stupefatti con il prezzo finale”.

Ed Sheeran aveva già parlato di Spinning Man, ribadendo di non avere intenzione di mettere in vendita una delle copie che aveva riconquistato con tanta fatica. Evidentemente, col passare degli anni, ha cambiato idea.

“Nel 2004 ho realizzato il mio primissimo album, Spinning Man, dal nome di una foto che aveva mio padre. Ho masterizzato i CD da solo e ho realizzato le copertine. C’erano 14 canzoni, ed erano tutte canzoni in rima. Ci sono probabilmente 20 copie di Spinning Man esistenti, e io ne ho 19. Non voglio che nessun altro se ne impossessi”.

L’artista è appena diventato padre della sua prima figlia, avuta dalla moglie Cherry Seaborn, che ha sposato nel 2018 in gran segreto. La notizia della paternità è arrivata a sorpresa: Ed Sheeran ha sempre tenuto a mantenere riservata la sua vita privata.

Come tutti gli artisti musicali (e non solo), anche Ed Sheeran ha dovuto piegarsi alle disposizioni governative per il contenimento del contagio da Coronavirus, prendendosi quindi una lunga pausa. L’artista, proprietario di una catena di pub, aveva anche deciso di non chiedere aiuti allo Stato e pagare tutti i suoi dipendenti di tasca propria. Nei mesi che seguiranno, Ed Sheeran si dedicherà alla famiglia che si è appena allargata con l’arrivo di Lyra Antarctica.