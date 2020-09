Il concerto di Achille Lauro a Taranto apre un nuovo corso della carriera di Lauro De Marinis, che in questi anni ha dimostrato di essere abile a cambiare pelle, passando dal trap duro al pop degli ultimi singoli.

L’evento si terrà il 26 settembre prossimo in occasione del MediTa. Achille Lauro sarà accompagnato dall’Orchesta ICO Magna Grecia composta da 40 elementi, diretti dal Maestro Pietro Romano. In passato, l’orchestra aveva suonato per alcuni grandi della musica internazionale, da Dionne Worwick agli Spandau Ballet.

Come riporta Rockol, l’evento dal vivo sarà seguito da un album live che conterrà i brani eseguiti con orchestra. L’album arriverà dopo il reboot di 1969, nel quale compariranno i brani della tracklist originale e alcuni inediti, tra cui la colonna sonora di Baby 3, Maleducata.

Achille Lauro ha già esplorato anche il mondo della dance, attraverso il rilascio dell’album 1990. Nel disco, sono diverse le collaborazioni presentate, a cominciare da quella con Annalisa in Sweet Dreams. Il brano è stato interpretato per la prima volta live sul palco dell’Arena di Verona in occasione di Heroes, primo grande evento in streaming dedicato ai lavoratori dello spettacolo.

Il disco completamente dedicato alla musica dance è seguito al rilascio di 1969, nel quale ha incluso il brano di Sanremo 2019, Rolls Royce. L’artista è tornato sul palco dell’Ariston con il brano Me Ne Frego, che sarà inserito nel reboot di 1969 insieme a 16 Marzo, Bam Bam Twist, Maleducata e il duetto in C’Est La Vie con Fiorella Mannoia. Il duetto con l’artista romana è stato interpretato sul palco dell’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards.

Il tour di supporto all’album avrebbe dovuto andare in scena nel 2020, ma è stato rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus. Achille Lauro avrebbe dovuto festeggiare i suoi primi 30 anni al Palazzo Dello Sport di Roma, con un evento che è stato rimandato al 2021 per i medesimi motivi.